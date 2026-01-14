Il Sultano Haitham bin Tarik elogia Meloni e l’Italia: “promotrice di dialogo e soluzioni pacifiche”

“Nel contesto delle relazioni storiche e dei forti legami tra il Sultanato dell’Oman e la Repubblica italiana, e su gentile invito di Sua Maestà il Sultano Haitham bin Tarik, Sua Eccellenza il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha effettuato una visita ufficiale nel Sultanato dell’Oman mercoledì 14 gennaio 2026. Nel corso della visita, le due parti hanno tenuto colloqui ufficiali per discutere le modalità atte a rafforzare le relazioni bilaterali ed espandere gli ambiti di cooperazione in maniera da favorire gli interessi reciproci, ribadendo il loro impegno a sviluppare ulteriormente il partenariato strategico tra le due Nazioni“. È quanto si legge nella nota congiunta diramata in occasione della visita ufficiale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Oman, ospite del sultano Haitham bin Tarik.

“Le due parti – aggiungono – hanno affermato la loro volontà di rafforzare la cooperazione nei settori del commercio, degli investimenti e dell’industria, incoraggiare i partenariati tra il settore pubblico e quello privato, e attivare il ruolo delle commissioni miste per potenziare gli scambi commerciali bilaterali. Hanno, inoltre, concordato di elaborare un Piano di azione (2026-2030) quale quadro di riferimento per dare seguito all’attuazione dei memorandum d’intesa e degli accordi sottoscritti e promuovere la cooperazione bilaterale in molteplici settori“.

“Le due parti hanno elogiato la cooperazione esistente nei settori della cultura, del patrimonio, dell’università e della ricerca scientifica, e hanno altresì sottolineato l’importanza di sviluppare ulteriormente gli scambi tra i due Stati in tali settori“, si legge ancora nella nota congiunta dei due leader.

Meloni, nel corso della sua visita al Sultanato di Oman, ha “scambiato opinioni su questioni di carattere regionale e internazionale di interesse comune“, ribadendo “il loro impegno a sostenere gli sforzi volti a raggiungere la sicurezza e la stabilità e a risolvere i conflitti con mezzi pacifici, in conformità con i principi del diritto internazionale“. Lo si legge nella nota congiunta dei due leader.

“Sua Eccellenza il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha elogiato il ruolo del Sultanato dell’Oman nel sostenere il dialogo e la pace regionale, mentre Sua Maestà il Sultano Haitham bin Tarik ha espresso il suo apprezzamento per il ruolo dell’Italia nella promozione del dialogo, delle soluzioni pacifiche, e dell’impegno costruttivo“, aggiungono.

“Al termine della visita, Sua Eccellenza il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha espresso il suo apprezzamento per la calorosa ospitalità e la cortese accoglienza ricevute“, si conclude la nota.