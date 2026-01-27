“Il Sud crolla, il governo pensa al Ponte sullo Stretto”: Bonelli delira e vola in Sicilia dopo l’emergenza maltempo

“Nel Sud del Paese la situazione è drammatica. Il ciclone Harry e gli eventi meteo estremi stanno producendo danni gravissimi, con frane che stanno cancellando interi territori, come sta accadendo a Niscemi. Per questo oggi pomeriggio partirò per la Sicilia per incontrare i sindaci delle aree colpite. È inaccettabile che il governo continui a destinare risorse al ponte sullo Stretto di Messina mentre l’Italia, a partire dal Sud, crolla. I fondi del ponte devono essere immediatamente dirottati sulla messa in sicurezza del territorio“. Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, che sarà accompagnato dal deputato regionale Ismaele La Vardera e dai portavoce regionali di Europa Verde Fabio Giambrone e Alessandra Minniti.

“Siamo di fronte a un governo climafreghista che spende 14 miliardi di euro per un’opera inutile e propagandistica come il ponte sullo Stretto, mentre per i territori devastati concede appena 100 milioni di euro, un’elemosina che rappresenta una vera e propria umiliazione per il Sud. I danni causati dagli eventi climatici estremi ammontano ad almeno 2 miliardi di euro. Questa è la misura dell’irresponsabilità dell’esecutivo. Matteo Salvini non sta affrontando le vere priorità del Paese e dovrebbe trarne le conseguenze dimettendosi per il bene dell’Italia”.