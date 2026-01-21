Il Rotary Club Rende celebra i 100 anni delle Fonderie Zicarelli

Nei giorni scorsi, presso il Villa Fabiano Palace Hotel di Rende, alla presenza di circa 70 persone, si è svolto un incontro organizzato dal Rotary Club Rende, su “I 100 anni delle Fonderie Zicarelli di Rende. Un patrimonio tramandato da generazione in generazione”, occasione di riflessione su una delle realtà imprenditoriali più longeve e rappresentative del territorio. Ad aprire i lavori la vicepresidente del Rotary Club Rende, avv. Annamaria Gaccione che – dopo aver portato i saluti del presidente Sergio Mazzuca, assente perché impegnato in Africa in attività umanitarie – ha sottolineato come il secolo di storia delle Fonderie Zicarelli rappresenti non solo un traguardo temporale, ma il risultato di scelte imprenditoriali fondate su etica, responsabilità e rispetto delle persone, valori pienamente condivisi dal Rotary.

Protagonista della serata è stato il dott. Adriano Zicarelli, imprenditore e co-titolare delle Fonderie Zicarelli insieme ai fratelli Patrizia e Maurizio, che ha ripercorso la storia dell’azienda attraverso le generazioni familiari. Le Fonderie Zicarelli affondano le proprie radici nel 1926, quando Giovanni Zicarelli, nato a Spezzano Sila nel 1887 e formatosi come fonditore negli Stati Uniti, aprì a Cosenza il primo opificio tra via XXIV Maggio e l’attuale viale Parco Mancini, avviando una produzione inizialmente rivolta all’agricoltura, al chiusiname e all’arredo urbano.

Negli anni Cinquanta la seconda generazione, Aurelio e Stanislao Zicarelli, rilancia l’attività trasferendola sulla via Popilia e orientandola verso il settore idrico. Il successivo insediamento industriale a Rende, nel 1968, segna una fase di ulteriore crescita. Negli anni successivi l’azienda affiancò alla produzione anche l’attività commerciale nei settori dell’edilizia e dell’arredo urbano, avviando nel 1988 un importante processo di modernizzazione con il nuovo insediamento di contrada Cancello Magdalone. In questa fase entra pienamente in azienda la terza generazione.

Nei primi anni Duemila, a fronte di normative ambientali più stringenti, le Fonderie concentrano l’attività sulla distribuzione, mantenendo saldo il legame con il territorio. Un riconoscimento importante è arrivato nel 2023 con l’intitolazione di una strada di Rende ai fratelli Aurelio e Stanislao Zicarelli.

Particolarmente apprezzata la collaborazione con l’Interact Club Rende, espressione delle nuove generazioni rotariane, rappresentato dal suo Presidente Aurelio Zicarelli, giovane esponente della famiglia. La sua presenza ha reso visibile il passaggio di testimone tra generazioni, simbolo di continuità dei valori e capacità di guardare al futuro.

Rotary e Interact, impresa e comunità, esperienza e giovani: una serata che ha celebrato non solo i cento anni di un’azienda, ma un patrimonio di etica del lavoro, responsabilità sociale e impegno per il territorio. Nel corso dell’incontro, il presidente Mazzuca si è collegato in videocall dal Senegal, illustrando, con forte partecipazione emotiva, la missione umanitaria a sostegno di 80 bambini con disabilità realizzata insieme a Sergio Crocco e all’associazione La Terra di Piero.