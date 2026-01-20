Il reggino Antonio Luppino moderatore dell’evento di Federimpreseuropa a Montecitorio

Originario di Reggio Calabria, il dott. Antonio Luppino, Dirigente Nazionale di Federimpreseuropa, ha moderato con autorevolezza l’evento sulla governance dell’Intelligenza Artificiale, svoltosi nella Sala della Regina della Camera dei Deputati organizzato e promosso dal Presidente Nazionale di Federimpreseuropa Maria Modaffari e dall’ On.Aldo Mattia. Con grande competenza, Luppino ha coordinato gli interventi istituzionali valorizzando ogni voce e garantendo un confronto ordinato e strategico. Ha sottolineato l’importanza di un ecosistema nazionale dell’AI fondato su competenze certificate, responsabilità e dialogo istituzionale, rafforzando il ruolo di Federimpreseuropa come interlocutore autorevole per Governo e istituzioni europee. Grazie al suo lavoro, Federimpreseuropa conferma la capacità di trasformare iniziative in progetti concreti e strategici, promuovendo innovazione e sviluppo delle competenze tecnologiche in Italia.

“Moderare un evento di questa portata alla Camera dei Deputati è stata un’esperienza straordinaria. Vedere così tanti rappresentanti istituzionali, accademici e professionisti confrontarsi su competenze, responsabilità e governance dell’Intelligenza Artificiale conferma quanto Federimpreseuropa sia in grado di costruire un dialogo concreto e strategico tra imprese e istituzioni. Il nostro obiettivo è rendere l’innovazione digitale un motore reale di crescita per l’Italia”, afferma Antonio Luppino