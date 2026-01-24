Il Palermo non sfonda, a Modena vince la noia: è 0-0. Dai tifosi di casa uno striscione di solidarietà al Sud dopo il ciclone Harry: “non mollate”

Una gara “moscia”, equilibrata, intensa, ma senza grandi emozioni. Tra Modena e Palermo, così, ne esce fuori un prevedibile 0-0. E se il fatto più degno di nota è uno striscione, beh, questo la dice lunga. Lo striscione è quello dei tifosi di casa, i quali hanno mostrato solidarietà e vicinanza a Calabria, Sicilia e Sardegna giorni dopo il ciclone Harry: “non mollate” hanno scritto. Passando al match, dicevamo, reti bianche. Il Palermo resta quarto, il Modena sesto, sempre a cinque punti di distanza.

Poche emozioni nel primo tempo. Si segnalano solo due occasioni per parte, di cui la prima – clamorosa – di marca locale, con la traversa colpita da Santoro al quarto d’ora. Risponde il Palermo poco prima della mezz’ora, con Chichizola bravo a respingere un tiro di Ranocchia. Nella ripresa non cambia molto: c’è pressing, intensità, linee alte, ma poche emozioni: ci prova Pojhanpalo per i rosanero, rispondono Pedro Mendes e Gerli per i locali. Al 70′, potenziale svolta della sfida: il Palermo segna, ma la rete viene annullata. Tap-in di Palumbo, ma c’è fallo di Gyasi su Chichizola. Nulla da fare per quello che sarebbe stato il classico gol dell’ex. Fino alla fine, cioè nell’ultima parte di gara, non succede nient’altro.

Risultati 21ª Giornata Serie B

Venerdì 23 gennaio

Ore 20:30

Carrarese-Empoli 3-0

Sabato 24 gennaio

Ore 15:00

Cesena-Bari 1-2

Frosinone-Reggiana 1-0

Juve Stabia-Entella 1-0

Mantova-Venezia 2-5

Monza-Pescara 3-0

Ore 17:15

Modena-Palermo 0-0

Ore 19:30

Spezia-Avellino

Domenica 25 gennaio

Ore 15:00

Sudtirol-Padova

Ore 17:15

Catanzaro-Sampdoria

Classifica Serie B

Frosinone 45 Venezia 44 Monza 41 Palermo 38 Cesena 34 Juve Stabia 33 Modena 33 Catanzaro 31* Carrarese 29 Empoli 27 Padova 25* Avellino 25* Sudtirol 22* Reggiana 20 Entella 20 Bari 20 Mantova 19 Sampdoria 18* Spezia 17* Pescara 14



*1 partita in meno

Calendario 22ª Giornata Serie B

Venerdì 30 gennaio

Ore 20.30

Bari-Palermo

Sabato 31 gennaio

Ore 15.00

Avellino-Cesena

Empoli-Modena

Entella-Frosinone

Sudtirol-Catanzaro

Venezia-Carrarese

Ore 17.15

Pescara-Mantova

Ore 19.30

Sampdoria-Spezia

Domenica 1 febbraio

Ore 15.00

Reggiana-Juve Stabia

Padova-Monza