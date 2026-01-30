Il nuovo piano per l’occupazione in Calabria trova riscontri positivi: “le misure vanno nella direzione auspicata”

“Il piano Padel Plus, che attua il Piano per l’occupazione 23-27, presentato dalla Regione Calabria e dall’Assessorato al Lavoro, rappresenta uno “sforzo significativo per la costruzione di politiche attive del lavoro efficaci, rivolgendosi a giovani, donne, disoccupati e occupati. Gli obiettivi delle diverse misure, dalla creazione d’impresa alla formazione e certificazione delle competenze, dalla transizione generazionale nell’artigianato alla salute e sicurezza sul lavoro, dal rafforzamento dei servizi per il lavoro al superamento del precariato, vanno in una direzione che condividiamo e che è stata oggetto di confronto al Tavolo sul Lavoro”. E’ quanto afferma il Segretario Generale di CISL Calabria Giuseppe Lavia.

“Alcuni bandi sono già attivi, altri in pre informazione, per altri è prevista la pubblicazione nelle prossime settimane. “sarà essenziale mettere a terra tutte le misure con prontezza. E soprattutto sarà importante – continua Lavia – valutare con grande attenzione gli indicatori di risultato di ogni misura che per noi ruotano attorno alla capacità di creare occasioni di lavoro stabile, incidendo sui divari persistenti, su occupazione giovanile, femminile e NEET. Infatti – prosegue il Segretario Generale Giuseppe Lavia– la situazione del mercato del lavoro calabrese, pur in presenza di una crescita dell’occupazione e di una riduzione della disoccupazione, per come fotografato dall’ultimo rapporto della Banca D’Italia, continua ad essere caratterizzata da tante criticità”.

“In questa fase esprimiamo apprezzamento per la strategia messa in campo dall’Assessorato, ma saranno i risultati a darci un metro attendibile di valutazione. Nel frattempo, come CISL chiediamo l’attivazione di misure di politiche attive del lavoro che sostengano con incentivi dedicati la trasformazione dei rapporti di lavoro part time, il 43% in Calabria, rispetto al 30% della media italiana, in rapporti full time, per aumentare il reddito disponibile. Sappiamo che per incidere sull’emigrazione, soprattutto giovanile, per costruire appigli per la ‘restanza’ c’è un enorme lavoro da fare, che passa anche dell’attrazione di investimenti pubblici e privati”.