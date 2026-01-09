Il Messina Futsal apre il nuovo anno sul campo della Roma 3Z History

Il Messina Futsal giocherà domani, sabato 10 gennaio, la prima partita del 2026. Nell’11ª giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5, la squadra giallorossa, capolista del girone D, affronterà in trasferta la Roma 3Z History. Piccolo e compagni si sono allenati con la necessaria intensità nel corso della pausa natalizia ed intendono cominciare l’anno nel migliore dei modi. Il tecnico Giuseppe Fiorenza dovrà fare ancora a meno del centrale Giuseppe Puglisi, che sconterà il secondo ed ultimo turno di squalifica, mentre esordirà l’argentino Franco Flores.

La dirigenza saluta e ringrazia, invece, l’altro argentino, Lautaro Mendez, “per la professionalità e l’attaccamento alla maglia confermati nella città dello Stretto e gli augura le fortune che merita nel prosieguo della sua carriera sportiva”. Il match Roma 3Z History-Messina Futsal, che inizierà alle ore 14.00, verrà arbitrato, infine, dai signori Giuseppe Suriano di Vibo Valentia e Francesco Pannese di Ariano Irpino (cronometrista Nicola Verì di Lanciano).

Programma 11ª giornata Serie A2: Gear Piazza Armerina-Junior Domitia; Roma 3Z History-Messina Futsal; Città di Acri-Marsala 2012; Blingink Soverato-Eur; Mazara 2020; Regalbuto.

Classifica: Messina Futsal 22, Mazara 2020 18; Gear Piazza armerina e Marsala 2012 17; Regalbuto 14; Eur 12; Roma 3Z History, Junior Domitia e Città di Acri 10; Blingink Soverato 9.

GIOVANILE – Domenica 11 impegno esterno pure per l’Under 19, che renderà visita di pomeriggio al Viagrande nel torneo nazionale di categoria.