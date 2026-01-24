Il Lions Club Reggio Calabria Host celebra la 69ª Charter Night

Il Lions Club Reggio Calabria Host celebra con orgoglio la 69ª Charter Night, un anniversario che testimonia quasi sette decenni di impegno, servizio e solidarietà a favore della comunità. L’evento si terrà il 26 gennaio 2026 presso la Sala Monteleone della prestigiosa sede del Consiglio Regionale della Calabria, alla presenza di autorità lionistiche, civili e religiose, nonché dei soci e degli amici del Club. La serata assumerà un significato particolarmente rilevante grazie alla visita ufficiale del Governatore Distrettuale, dott. Pino Naim, che incontrerà i Soci per condividere obiettivi, progetti e valori del movimento lionistico a livello distrettuale e internazionale.

Nel corso della cerimonia verranno ricordati i traguardi raggiunti dal Lions Club Reggio Calabria Host durante l’anno sociale e presentate le iniziative future, finalizzate al sostegno della comunità locale e alla partecipazione ai programmi umanitari globali del Lions Clubs International. Seguiranno i tradizionali e cordiali scambi dei simboli distintivi del Distretto e dello storico Club reggino. Il Presidente del Lions Club Reggio Calabria Host, prof.ssa avv. Giuliana Barberi, rivolgerà un sentito ringraziamento al Governatore Distrettuale, esprimerà gratitudine ai Soci per il costante impegno e rinnoverà l’invito a proseguire con dedizione la missione lionistica, ispirata al motto “We Serve”, servire con amicizia, responsabilità e spirito di solidarietà. Concluderà ringraziando tutti coloro che prenderanno parte a questo momento particolarmente significativo ed emozionante per il Club e per l’intera Comunità Lionistica.

La serata proseguirà con la cerimonia di ingresso di sei nuovi Soci, illustri personalità del territorio, che arricchiranno ulteriormente le fila del Lions Club Reggio Calabria Host, da sempre distinto per il suo costante servizio a favore della comunità e, in particolare, delle fasce più fragili. L’evento, gratuito e aperto alla cittadinanza, si concluderà con un suggestivo concerto dell’Orchestra di Fiati “G. Serra” di Delianuova, diretta dal Maestro Gaetano Pisano, che allieterà la serata con le esecuzioni di giovani e talentuosi musicisti. L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria.