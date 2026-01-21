Il Lions Club Polistena Brutium lancia il progetto “Le Domeniche con gli Anziani”

Il Lions Club Polistena Brutium, da sempre impegnato nella promozione del benessere sociale e nella tutela delle fasce più fragili della popolazione, annuncia l’avvio del progetto – dal 1º Febbraio – “Le Domeniche con gli Anziani”, un’iniziativa strutturata e continuativa dedicata alla valorizzazione della persona anziana e al contrasto della solitudine e dell’isolamento sociale. Il progetto nasce dalla consapevolezza che gli anziani rappresentano una risorsa fondamentale per la comunità, custodi di memoria, valori e tradizioni, e che il loro benessere psico-fisico passa anche attraverso relazioni autentiche, ascolto e partecipazione attiva alla vita sociale.

“Le Domeniche con gli Anziani” si articolerà in una serie di incontri, che si svolgeranno con l’obiettivo di creare momenti di condivisione e socializzazione. Le attività previste comprendono iniziative ricreative e culturali, momenti di dialogo e testimonianza, incontri dedicati alla salute e alla prevenzione, nonché occasioni conviviali e intergenerazionali che arricchiranno sicuramente le giovani generazioni.

Il progetto è rivolto in particolare agli anziani residenti nel Comune di Polistena e nei territori limitrofi, nonché agli ospiti di strutture residenziali per la terza età. Fondamentale sarà la collaborazione con le associazioni di volontariato e le realtà educative del territorio. Attraverso “Le Domeniche con gli Anziani”, il Lions Club Polistena Brutium intende non solo offrire momenti di svago, ma soprattutto costruire relazioni, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e restituire centralità e dignità alla persona anziana, in piena coerenza con i principi fondanti della nostra associazione.

Il Club auspica che il progetto possa diventare un appuntamento stabile e riconosciuto nel tempo, capace di generare un impatto positivo e duraturo sul territorio, contribuendo alla costruzione di una città più solidale, attenta e umana.