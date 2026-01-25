Il Kiwanis Distretto Italia San Marino celebra il 111° anniversario a Villa San Giovanni

Si è svolto il 21 gennaio scorso, nel prestigioso Resort dell’Alta Fiumara, un evento organizzato dal Kiwanis Club di Villa San Giovanni, presieduto da Rosario Focà, e dal Chair Distrettuale Anniversario Kiwanis, Gino Madotta, per celebrare la ricorrenza del 111° anniversario del Kiwanis International, fondato a Detroit, nel Michigan, il 21 del 1915 come organizzazione impegnata nello scambio di servizi legati al mondo degli affari e diventata oggi una associazione di volontariato che svolge prevalentemente attività di servizio alle comunità (service) in favore delle giovani generazioni e dei bambini, perseguendo il motto “SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD” (Assistiamo i bambini del mondo), diffusa in 82 paesi e con circa 600.000 soci.

Evento

L’evento si è svolto alla presenza del Governatore del Distretto Italia – San Marino, Basilio Valnete, del Presidente del Kiwanis Europe (KI-E), Elio Garozzo, del Past Presidente del Kiwanis International, Daniel Vigneron, e del Luogotenente della Divisione 13 Calabria Mediterranea, Vincenzo Cristian Siclari, figure di riferimento che promuovono costantemente il pensiero kiwaniano a livello nazionale ed internazionale, fornendo il loro contributo allo sviluppo e rafforzamento dei club. Alla cerimonia hanno preso parte anche tutti i Club della Divisione Calabria 13 Mediterranea, il Club Reggio Calabria, il Club Reggio Calabria – Città dello Stretto ed il Club Apsias e sono stati portati i saluti istituzionali dell’Amministrazione Comunale della Città di Villa San Giovanni dal Sindaco, Giusy Caminiti.

Kiwanis mondiale, europeo e distrettuale

La presenza di figure che rappresentano il Kiwanis mondiale, europeo e distrettuale è segno di un grande riconoscimento di stima ed affetto per tutta la Divisone 13 Calabria Mediterranea, per l’impegno che negli anni ha profuso per promuovere i valori kiwaniani nella provincia di Reggio Calabria, ove opera. La valenza dell’evento è stata maggiormente rafforzata dalla consegna, da parte del Governatore Basilio Valente, della Charter al nuovo Kiwanis Voices Club Aretè – Reggio Calabria, quarto club voices del continente europeo.

Il Club Voices Aretè – Reggio Calabria, sponsorizzato dal Kiwanis Club Villa San Giovanni, e coordinato dal Chair per la Formazione e Sviluppo Divisione 13 Calabria Mediterranea, Pietro Criaco e costituito con il supporto dei soci Nuccio Gilormo del Club Reggio Calabria – Città dello Stretto e Natale Pratico del Club Reggio Calabria, è composto da 17 giovani di età compresa tra 18 e 26 anni, brillanti studenti e laureati da prestigiose università italiane, con Presidente Orazio Siclari, studente al terzo anno di Ingegneria Energetica ed impiegato da circa tre anni come progettista in e-Distribuzione.

La nascita di un Kiwanis Club Voices rappresenta la prova tangibile che la solidarietà non ha età e che il futuro del Kiwanis passa anche attraverso le mani coraggiose, la motivazione e l’impegno di giovani determinati e promettenti, che hanno deciso di spendersi per il prossimo con semplicità, passione e grande spirito di servizio e che con la loro speranza, la loro energia e creatività potranno mettere in atto, giorno dopo giorno, con determinazione, passione coraggio, idee ed azioni, i comuni obiettivi kiwaiani.

Con la costituzione del nuovo Club Voices Aretè – Reggio Calabria, i nuovi giovani soci hanno dimostrato “di avere a cuore i valori e gli interessi collettivi, a cominciare da quelli che riguardano la solidarietà e il bene del prossimo, ed esprimendo con forza una evidente volontà di impegno sociale, di voler immaginare un mondo diverso e migliore da quello che oggi viviamo. Per il Kiwanis Club di Villa San Giovanni e per il Kiwanis tutto, investire nei giovani significa credere nell’evoluzione, nel rinnovamento e nella crescita collettiva, attraverso l’educazione, l’ascolto e le opportunità a loro offerte, che possono trasformare il loro entusiasmo in azioni concrete, capaci di migliorare la comunità e affrontare le sfide allo stesso tempo semplici e importanti del nostro tempo”.

Oggi scommettere su questi promettenti ragazzi e su queste promettenti ragazze non è un atto di generosità, ma è l’unico investimento sensato che responsabilmente il Kiwanis può fare per proseguire le finalità di questa Associazione con maggiore forza e determinazione. Il Kivanis Club di Villa San Giovanni ha desiderato e scelto di aiutare i giovani del Club Voices Aretè – Reggio Calabria a mettersi insieme, con la convinzione e consapevolezza che l’energia, l’innovazione e la sensibilità delle nuove generazioni potrà tradursi in azioni concrete per proteggere l’infanzia e sostenere i più fragili e con l’auspicio che l’espressione degli indiani d’America “Nunc kee-wanis”, che significa “Noi condividiamo i nostri talenti”, possa essere sempre alla base del loro operare. L’evento si è concluso in una atmosfera di convivialità ed ospitalità.