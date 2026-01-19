Il format “Cambiare energia” arriva su San Marino RTV

Dal 26 gennaio, ogni lunedì alle 12.30, San Marino RTV (canale 550 DTT, Sky e TivùSat) accende i riflettori con una nuova produzione televisiva su uno dei temi che toccano più da vicino la vita di tutti: l’energia spiegata senza tecnicismi, tra bollette, spesa di casa e scelte quotidiane. La transizione energetica esce dalle linee guida dell’Agenda europea 2030 e entra finalmente nelle case, con esempi concreti, consigli pratici e risposte utili per cittadini e famiglie. Lo fa con “Cambiare energia”, un factual di servizio in sei puntate da 28 minuti che rappresenta una vera svolta per il palinsesto dell’emittente, diretta dal Direttore Generale Roberto Sergio, e più in generale per il racconto del servizio pubblico radiotelevisivo.

“Cambiare energia” è condotto da Bianca Luna Santoro (Urban Green su Rai 2 e Dolce Vita su Rai 1), che accompagna il pubblico in un viaggio chiaro, accessibile e concreto tra consumi energetici, risparmio domestico, nuove tecnologie e difesa dalle truffe. Il programma è ideato e scritto da Lorenza Sebastiani, giornalista, autrice e consulente televisiva, con una lunga esperienza nel racconto dei cambiamenti sociali ed economici attraverso il linguaggio pop e divulgativo.

Il progetto nasce in collaborazione con IMC Holding, società che si occupa di fotovoltaico, e vede la presenza fissa in studio di Daniele Iudicone, CEO di IMC Holding e Presidente della CER di Fotovoltaico Semplice. Insieme, guidano il pubblico in un vero e proprio vademecum televisivo per orientarsi nel complesso mondo dell’energia, traducendo norme, incentivi e innovazioni in strumenti comprensibili e immediatamente applicabili. Accanto a loro si alterneranno ospiti di primo piano del panorama istituzionale, giuridico e industriale: dal Presidente del Codacons Gianluca Di Ascenzo, all’ex Ministro della Giustizia ed esperto di Diritto dell’Energia Alfonso Bonafede, fino ai responsabili di importanti realtà energetiche e ambientali come SGR e HERA, che racconteranno progetti green d’avanguardia.

Ampio spazio anche alla Repubblica di San Marino, con un focus istituzionale che vede la partecipazione di Alessandro Bevitori, Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica e i Rapporti con AASS – Transizione Ecologica e Innovazione Tecnologica, e di Raoul Chiaruzzi, Direttore Generale di AASS – Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

Le sei puntate affrontano con chiarezza temi centrali per famiglie e imprese: “Energia a costo zero”, ovvero come risparmiare su cibo, consumi e bollette. “Fotovoltaico per tutti”, come orientarsi tra bonus, incentivi e finanziamenti. “Pannelli premium vs low cost”, per imparare a distinguere impianti di qualità e evitare fregature. “Truffe energetiche”, per evidenziare i meccanismi delle frodi, i segnali d’allarme e come difendersi. Si continua con un focus sulle cosiddette “case elettriche” e, infine, sulle comunità energetiche.

“Cambiare energia” segna un cambio di passo: finalmente in tv si parla di transizione ecologica non come slogan, ma come pratica quotidiana. Uno spazio su economia dei consumi, risparmio domestico, bollette più leggere, scelte consapevoli e diritti dei cittadini. Un racconto utile, concreto e necessario, che intercetta un bisogno reale di informazione e lo restituisce con il linguaggio del servizio pubblico. Sei puntate pensate per informare, orientare e rendere la transizione energetica finalmente comprensibile. “Cambiare energia” va in onda su San Marino RTV dal 26 gennaio, ogni lunedì alle 12.30. Una piccola idea giusta, nel momento giusto.