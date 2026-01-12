Il Cosenza blocca la Salernitana all’Arechi: finisce 0-0, Vettorel para un rigore. Ora in Serie C è corsa a due

Dopo la sconfitta interna contro il Monopoli, il Cosenza torna a far punti, uscendo indenne dall’Arechi di Salerno. Lo scontro diretto per i playoff (ormai anche i granata si sono allontanati dalla vetta) finisce 0-0. I Lupi bloccano i campani e restano a meno due dagli avversari di questa sera. Al netto del risultato, la gara non è noiosa, anzi. Tre gli episodi: due gol annullati ai calabresi per fuorigioco e un rigore parato da Vettorel a Ferrari. Ora in Serie C è corsa a due: Benevento e Catania, appaiate a quota 45, sognano il ritorno in cadetteria. Distanti, per ora, le inseguitrici, lontano 6 punti.

Risultati 21ª Giornata Serie C

Venerdì 9 gennaio

Ore 20.30

Audace Cerignola-Potenza 4-0

Sabato 10 gennaio

Ore 14.30

Latina-Trapani 2-1

Ore 17.30

Crotone-Altamura 0-1

Sorrento-Foggia 2-1

Domenica 11 gennaio

Ore 12.30

Casarano-Atalanta U23 0-1

Ore 14.30

Catania-Cavese 2-0

Monopoli-Siracusa 1-0

Ore 17.30

Casertana-Benevento 0-0

Lunedì 12 gennaio

Ore 20.30

Giugliano-Picerno 0-1

Salernitana-Cosenza 0-0

Classifica Serie C Girone C

Catania 45 Benevento 45 Salernitana 39 Casertana 39 Cosenza 37 Monopoli 33 Crotone 28 Casarano 28 Audace Cerignola 28 Potenza 26 Atalanta U23 25 Sorrento 24 Altamura 23 Latina 22 Cavese 21 Siracusa 21 Trapani 19 (-15) Foggia 19 Picerno 18 Giugliano 16

Calendario 22ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 16 gennaio

Ore 20:30

Cavese-Altamura

Sabato 17 gennaio

Ore 14:30

Benevento-Casarano

Domenica 18 gennaio

12:30

Atalanta U23-Salernitana

Ore 14:30

Potenza-Casertana

Siracusa-Audace Cerignola

Trapani-Sorrento

Ore 17:30

Picerno-Latina

Ore 20:30

Foggia-Giugliano

Monopoli-Catania

Lunedì 19 gennaio

Ore 20:30

Cosenza-Crotone