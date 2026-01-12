Il Cosenza blocca la Salernitana all’Arechi: finisce 0-0, Vettorel para un rigore. Ora in Serie C è corsa a due

Dopo la sconfitta interna contro il Monopoli, il Cosenza torna a far punti, uscendo indenne dall’Arechi di Salerno. Lo scontro diretto per i playoff (ormai anche i granata si sono allontanati dalla vetta) finisce 0-0. I Lupi bloccano i campani e restano a meno due dagli avversari di questa sera. Al netto del risultato, la gara non è noiosa, anzi. Tre gli episodi: due gol annullati ai calabresi per fuorigioco e un rigore parato da Vettorel a Ferrari. Ora in Serie C è corsa a due: Benevento e Catania, appaiate a quota 45, sognano il ritorno in cadetteria. Distanti, per ora, le inseguitrici, lontano 6 punti.
Risultati 21ª Giornata Serie C
Venerdì 9 gennaio
Ore 20.30
Audace Cerignola-Potenza 4-0
Sabato 10 gennaio
Ore 14.30
Latina-Trapani 2-1
Ore 17.30
Crotone-Altamura 0-1
Sorrento-Foggia 2-1
Domenica 11 gennaio
Ore 12.30
Casarano-Atalanta U23 0-1
Ore 14.30
Catania-Cavese 2-0
Monopoli-Siracusa 1-0
Ore 17.30
Casertana-Benevento 0-0
Lunedì 12 gennaio
Ore 20.30
Giugliano-Picerno 0-1
Salernitana-Cosenza 0-0
Classifica Serie C Girone C
- Catania 45
- Benevento 45
- Salernitana 39
- Casertana 39
- Cosenza 37
- Monopoli 33
- Crotone 28
- Casarano 28
- Audace Cerignola 28
- Potenza 26
- Atalanta U23 25
- Sorrento 24
- Altamura 23
- Latina 22
- Cavese 21
- Siracusa 21
- Trapani 19 (-15)
- Foggia 19
- Picerno 18
- Giugliano 16
Calendario 22ª Giornata Serie C Girone C
Venerdì 16 gennaio
Ore 20:30
Cavese-Altamura
Sabato 17 gennaio
Ore 14:30
Benevento-Casarano
Domenica 18 gennaio
12:30
Atalanta U23-Salernitana
Ore 14:30
Potenza-Casertana
Siracusa-Audace Cerignola
Trapani-Sorrento
Ore 17:30
Picerno-Latina
Ore 20:30
Foggia-Giugliano
Monopoli-Catania
Lunedì 19 gennaio
Ore 20:30
Cosenza-Crotone