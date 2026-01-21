Il Comune di Reggio Calabria premiato al concorso “La Città per il Verde”: il progetto vincitore (riconoscimento a Milano)

“Il Comune di Reggio Calabria è tra i vincitori della 26esima edizione del Premio nazionale “La Città per il Verde”, importante riconoscimento dedicato alle migliori politiche di valorizzazione, gestione e sviluppo del verde urbano e del paesaggio. A distinguersi è stato il progetto “Quindici agorà per quindici quartieri. Riqualificazione funzionale area Tempietto”, premiato nella sezione Verde urbano per la sua capacità di rigenerare spazi pubblici e restituirli alla fruizione della comunità, promuovendo socialità, qualità urbana e cura del bene comune”. Lo ha annunciato in una nota stampa Massimiliano Merenda, consigliere comunale con delega ai Parchi e Giardini e al Decoro urbano.

La cerimonia di consegna del Premio “La Città per il Verde” si terrà il prossimo 20 febbraio a Milano, nell’ambito della fiera professionale Myplant & Garden. Il Premio, strutturato nelle quattro categorie Verde urbano, Manutenzione del verde, Migliore iniziativa di volontariato per la gestione degli spazi verdi urbani e La Città Resiliente, si distingue come riconoscimento nazionale dedicato alle politiche di valorizzazione, gestione e sviluppo del verde urbano e del paesaggio. L’odierna edizione mette al centro il verde come infrastruttura strategica per qualità della vita, biodiversità e adattamento ai cambiamenti climatici.

“Questo premio – ha poi aggiunto il delegato – rappresenta un risultato di grande valore per la nostra città e per l’intero percorso di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti nei quartieri come Amministrazione comunale. Il progetto delle quindici agorà nasce dall’idea di restituire centralità agli spazi pubblici, trasformandoli in luoghi di incontro, inclusione e identità urbana. In questo contesto il riconoscimento nazionale conferma la bontà delle scelte della nostra Amministrazione, orientate alla valorizzazione del verde essenziale per il benessere dei cittadini, la tutela ambientale e la qualità della vita. È anche un premio al lavoro sinergico tra Amministrazione, tecnici e comunità locali, che hanno contribuito a rendere questi interventi veri presìdi di socialità e decoro”.

“Continueremo su questa strada – ha concluso il consigliere Merenda – investendo nella riqualificazione degli spazi urbani e nella cura del verde pubblico come elementi centrali di una città sempre attenta ai bisogni dei suoi cittadini”.