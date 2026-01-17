Il bilancio del Lions Club Polistena Brutium: “chiuso un semestre di intenso impegno civico per il territorio e la comunità”

Si chiude un semestre particolarmente ricco di attività per il Lions Club Polistena Brutium, un periodo caratterizzato da progettualità lungimiranti, azioni concrete e un forte radicamento nel territorio. Un impegno costante che ha posto al centro dell’azione lionistica il cittadino, con i suoi bisogni, le sue fragilità e le sue aspettative. Come sottolinea il Presidente del Lions Club Polistena Brutium, Cesare Laruffa, “ogni iniziativa realizzata nasce dall’ascolto della comunità e dalla volontà di dare risposte concrete, efficaci e durature. Il nostro agire è ispirato al servizio, alla prevenzione e alla promozione del bene comune”.

Abbellimento dell’ingresso della città – Via Fortunato Seminara

Il Club ha promosso un intervento di abbellimento urbano con la messa a dimora di piante e fiori ornamentali all’ingresso della città. “Prendersi cura del decoro urbano – evidenzia il Presidente Laruffa – significa prendersi cura dell’identità e dell’orgoglio di una comunità. Una città bella è una città più accogliente e più rispettata”.

Progetto “Comuni Cardioprotetti”

Installati 10 defibrillatori nel Comune di Polistena e 3 nei Comuni di Candidoni, Scido e Terranova Sappo Minulio, consentendo loro di ottenere la denominazione di comuni cardioprotetti, con un rapporto di un defibrillatore ogni 1.000 abitanti. “Questo progetto – afferma Cesare Laruffa – è il frutto di una rete virtuosa che ha visto insieme imprenditori, professionisti, istituti bancari e università. Un esempio concreto di come la collaborazione possa tradursi in sicurezza e salvaguardia della vita”.

Formazione BLSD per i cittadini

In collaborazione con il Dipartimento di Formazione dell’ASP di Reggio Calabria, sono stati formati 200 cittadini alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e all’uso del defibrillatore. “Diffondere la cultura della prevenzione significa rendere i cittadini protagonisti attivi della tutela della salute collettiva”.

Screening gratuito per il carcinoma del cavo orale

Realizzato uno screening gratuito in piazza per la prevenzione e la diagnosi precoce del carcinoma del cavo orale, con tampone genetico avanzato, che ha coinvolto circa 150 cittadini. Quattro persone sono risultate positive e prontamente indirizzate a ulteriori approfondimenti clinici. Il service, svolto in collaborazione con l’Associazione La Fenice ETS-ODV, rappresenta “un’azione di grande valore sociale, perché la diagnosi precoce può fare la differenza”.

Sportello antiusura e contrasto alla ludopatia

In collaborazione con la Caritas Diocesana, è stato istituito uno sportello antiusura e di contrasto alla ludopatia, con la presenza di professionisti Lions, oltre all’apertura di uno sportello di ascolto presso la sede del Club. “Essere vicini a chi vive situazioni di disagio economico e sociale è un dovere morale oltre che civico”.

Progetto di inclusione sociale “Doniamo un sorriso, costruiamo il futuro”

Avviato il progetto di inclusione sociale che prevede la donazione di 20 protesi mobili e 15 apparecchi ortodontici ad adulti e bambini in condizioni di fragilità economica, con punti di raccolta presso la Caritas Diocesana e le tre Parrocchie di Polistena. “Restituire un sorriso significa restituire dignità, fiducia e futuro”.

Educazione al sentimento e all’affettività

Avviato il progetto di educazione al sentimento e all’affettività rivolto agli studenti delle scuole superiori di Polistena e Cittanova. “Educare i giovani al rispetto, all’empatia e alle relazioni sane è una delle più alte forme di prevenzione sociale”.

Natale in Pediatria

In occasione del Natale, il Club ha visitato il reparto di Pediatria dell’Ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena, donando giochi ai piccoli pazienti e due frigoriferi per la conservazione dei medicinali, con la prossima donazione di due poltrone per i genitori dei bambini ricoverati. “Un gesto semplice ma carico di umanità e vicinanza”.

Concerto di beneficenza

Organizzato un concerto di beneficenza presso il LSS Theater di Polistena con il tenore Francesco Anile e il soprano Caterina Francese, il cui ricavato è stato destinato alle attività umanitarie del Club. “La musica e la cultura possono diventare veicoli straordinari di solidarietà”.

Prospettive e linee programmatiche per il nuovo anno

Il Lions Club Polistena Brutium si appresta ad affrontare il nuovo anno sociale con una visione chiara e una rinnovata determinazione, orientata al consolidamento delle attività già avviate e all’implementazione di nuovi progetti ad alto impatto sociale, sanitario, educativo e culturale. Le future iniziative saranno ispirate ai principi fondanti del lionismo: servizio disinteressato, responsabilità civica, prevenzione e inclusione, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione e alle emergenze sociali del territorio.

L’azione del Club continuerà a svilupparsi attraverso un dialogo costante con le istituzioni, il mondo del volontariato, le realtà professionali ed economiche locali, promuovendo modelli virtuosi di collaborazione e partecipazione attiva. L’obiettivo è rafforzare il senso di comunità, stimolare una cittadinanza consapevole e favorire processi di crescita sostenibile che mettano al centro la persona e il bene comune.

“Il significativo coinvolgimento e l’ampia partecipazione registrati nel corso di questo semestre – dichiara il Presidente Cesare Laruffa – rappresentano un segnale inequivocabile di fiducia e di condivisione. I cittadini dimostrano di voler essere parte attiva del cambiamento, di voler contare e di voler esprimere il proprio contributo alla vita collettiva. Questo entusiasmo diffuso è per noi fonte di grande responsabilità e, al tempo stesso, di profonda motivazione”.

Il Lions Club Polistena Brutium conferma pertanto il proprio ruolo di presidio civico e sociale, capace di interpretare i bisogni del territorio e di trasformarli in azioni concrete, inclusive e lungimiranti, ponendosi come punto di riferimento e fonte di ispirazione per l’intera comunità.