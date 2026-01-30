Il bergamotto diventa itinerario turistico: a Reggio Calabria nasce la “Via del Bergamotto”

Con la “Via del Bergamotto” la Camera di commercio di Reggio Calabria compie un ulteriore passo verso la valorizzazione turistica integrata. Il prossimo 3 febbraio alle ore 10:00 presso la sede camerale, verrà presentato ufficialmente il primo itinerario turistico interamente dedicato al Bergamotto, simbolo d’eccellenza del territorio metropolitano reggino.

“Con la presentazione di questo itinerario turistico, raccogliamo i frutti di un lavoro intenso avviato nel 2025 e legato al progetto Bergarè” ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana. “Il nostro obiettivo non è solo celebrare un prodotto unico al mondo, ma trasformarlo in un’esperienza di viaggio strutturata che metta in rete agricoltura, cultura e accoglienza. Vogliamo che il bergamotto sia il filo conduttore che guida i visitatori alla scoperta dell’identità più autentica della nostra area metropolitana, creando nuove opportunità economiche per le imprese locali attraverso un modello di turismo sostenibile e destagionalizzato.”

L’iniziativa rappresenta il traguardo di un percorso strategico avviato con un obiettivo ambizioso: trasformare la vocazione agrumicola del territorio metropolitano in un potente attrattore turistico esperienziale. Un progetto che ha visto il coinvolgimento attivo degli operatori della filiera, siglando una collaborazione tra imprese agricole e di trasformazione, operatori turistico-ricettivi e realtà culturali.

Oltre all’itinerario, l’incontro sarà l’occasione per svelare al pubblico le Ricette di Bergarè, realizzate nel corso dell’edizione 2025 dell’evento grazie al contributo di chef e pasticceri del territorio. Le ricette, disponibili on line, sono state pensate per essere accessibili e replicabili all’interno delle famiglie; una scelta che punta alla massima diffusione per incentivare il consumo consapevole del frutto fresco e sostenere l’economia agricola locale.

A testimoniare la solidità metodologica dell’iniziativa, interverrà il Dott. Daniele Donnici, consulente esperto di ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), la società del sistema camerale che ha affiancato l’Ente nella realizzazione del progetto.