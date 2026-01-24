Il 2026 di Oxford Institutes si apre col botto: novità Gold, regali da Londra e una sorpresa per l’estate

Il 2026 si apre all’insegna dell’energia, della crescita e dell’internazionalità per Oxford Institutes, la scuola di lingue che continua a conquistare studenti e famiglie con un’offerta formativa dinamica e moderna nelle sedi di Reggio Calabria (via Barlaam n° 9 e via San Francesco da Paola n° 106), Villa San Giovanni (via Nazionale n° 787) e Messina (via Tommaso Cannizzaro n° 168). Un anno che promette emozioni e grandi opportunità per chi è già parte della “famiglia Oxford”, ma soprattutto per chi desidera iniziare un percorso linguistico serio, coinvolgente e divertente.

Oxford Institutes conferma anche per il nuovo anno una visione chiara: fare in modo che lo studio delle lingue non sia solo “lezione”, ma una vera e propria esperienza. Nel 2026 saranno protagoniste tante iniziative dedicate agli studenti, pensate per motivare, premiare, far socializzare e costruire basi solide per il futuro.

English Competition e premi direttamente da Londra

Tra gli appuntamenti più attesi del 2026 c’è la English Competition, una vera e propria sfida in lingua inglese dedicata ai bambini di livello Pre-Starters e Starters, dai 6 agli 8 anni. Un format stimolante e positivo, in cui i piccoli studenti potranno:

divertirsi attraverso attività in inglese

mettersi alla prova in un clima sereno

vivere il valore della motivazione e della partecipazione

In palio gadget speciali in arrivo direttamente da Londra. Un premio concreto, che rende l’esperienza ancora più memorabile e “internazionale” agli occhi dei bambini.

Summer Camp: un’estate a tema inglese

Un altro appuntamento molto atteso nel calendario di Oxford Institutes è quello del Summer Camp. In programma da metà giugno fino a fine luglio, il campo estivo di Oxford Institutes permetterà agli studenti di vivere mattinate all’insegna di giochi in lingua inglese, attività creative e dinamiche, momenti di gruppo e socializzazione, esperienze stimolanti all’aria aperta.

L’estate è il momento ideale per trasformare lo studio della lingua in qualcosa di più naturale con attività all’aperto che permettono di consolidare vocaboli, migliorare ascolto e pronuncia, rafforzare la sicurezza nel parlare inglese anche fuori dall’aula e in contesti di vita reale, collegare la lingua a gioco, libertà e amicizie.

Certificazioni linguistiche

Se per i più piccoli imparare è un gioco, da Oxford Institutes non si perde mai di vista il percorso relativo all’apprendimento della lingua. Il fine ultimo è quello di conseguire una certificazione che determini il consolidamento degli studi fatti. Certificare il proprio livello significa ottenere un vantaggio reale: a scuola, in università, nei concorsi e nel lavoro. Oxford Institutes è Gold Preparation Centre per gli esami Cambridge, un riconoscimento che evidenzia la qualità della preparazione e la solidità del metodo didattico della scuola guidata da Carmen Manganaro. Inoltre, presso le 4 sedi è possibile prepararsi per esami Pearson e Oxford Press University.

Oxford Institutes non è soltanto sinonimo di inglese, ma una scuola di lingue, con percorsi dedicati anche a chi desidera allargare i propri orizzonti personali e professionali. Oltre all’inglese è possibile studiare: francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e arabo. Un’offerta ampia che risponde alle esigenze di studenti, lavoratori, amanti dei viaggi e professionisti.

Con iniziative coinvolgenti per i bambini, percorsi estivi ad alta motivazione e preparazione certificata per studenti e adulti, Oxford Institutes si prepara a vivere un 2026 davvero intenso. Per farne parte, basta recarsi in una delle 4 sedi distribuite su ambo i lati dello Stretto o contattare i numeri: