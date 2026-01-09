Il 2026 della Futura inizia in Sicilia contro Canicattì: la presentazione del match

Dopo la pausa lunga, anzi lunghissima, la Cadi Antincendi Futura ritorna in campo. Riparte la A2 Elite. Palla al centro al sabato per i giallo-blu che, dopo aver sigillato la qualificazione in Coppa, ed essersi rialzati alla grande nell’ultima del 2025 battendo la Defender Giovinazzo, giocano un’altra dura trasferta.

Si gioca alle ore 17 in Sicilia.

Trasferta sul campo dell’Atletico Canicattì.

Giro di boa in atto. Si gioca, infatti, la prima giornata del girone di ritorno. All’andata, gli isolani vinsero, alla grande 2-6 al Palattinà. Oggi, le due squadre hanno i medesimi punti in classifica, 21 al settimo posto. Canicattì ha un roster molto forte allenato da Mittleman. Del Ferraro dalla A di Cosenza, Corallo da Melilli, e poi Messina, Laurenzana, Fuschi. Il confermato Alex, Capitan Urso. Non ci sarà Sanz, squalificato. Rispetto alla gara di andata ci sarà l’ex Futura, Trovato.

Per i giallo-blu, Cividini scalpita per rientrare. Classica diretta a partire dalle ore 17 sul canale nazionale YouTube della Divisione.

Arbitrano Denis Prekaj di Treviglio, Pasquale Giaquinto di Ostia Lido con Fabio Perez di Siracusa al cronometro.