Il 2026 del Catanzaro è stregato: calabresi ancora ko, il Sudtirol vince 2-1 | CLASSIFICA

Il Catanzaro ancora a secco di vittorie nel 2026: il ko per 2-1 in casa del Sudtirol è il 3° in 4 gare del nuovo anno per i calabresi

Liberali Catanzaro
Instagram @uscatanzaro1929official

Prosegue il 2026 sfortunato del Catanzaro. I calabresi sono a secco di vittorie da 4 giornate, l’ultimo successo risale al 27 dicembre 2026, il 2-0 in casa contro il Cesena. La striscia senza tornare a casa con i 3 punti si allunga a 4 partite nel pomeriggio odierno, dopo il 2-1 subito in casa del Sudtirol. Per Aquilani 3 sconfitte e un pareggio nelle prime 4 gare del nuovo anno, 7 gol subiti e 1 solo siglato. Posizione Playoff in bilico, mantenuta a causa del ko della Carrarese in casa del Venezia primo in classifica.

Il Sudtirol passa in vantaggio al 3′: Molina serve in area Tait con una sponda, botta di potenza respinta da Pigliacelli, Zedadka interviene sulla ribattuta e mette in rete sotto l’incrocio dei pali. Appena 3 minuti dopo, il Catanzaro trova il pari: Liberali infila per Pttarello che da posizione defilata firma l’1-1. Al 21′ il Sudtirol torna avanti: disattenzione di Brighenti punita da Merkaj che entra in area e sigla il gol partita.

Risultati 22ª Giornata Serie B

Venerdì 30 gennaio

Ore 20.30
Bari-Palermo 0-3

Sabato 31 gennaio

Ore 15.00
Avellino-Cesena 3-1
Empoli-Modena 0-0
Entella-Frosinone 1-1
Sudtirol-Catanzaro 2-1
Venezia-Carrarese 2-1

Ore 17.15
Pescara-Mantova

Ore 19.30
Sampdoria-Spezia

Domenica 1 febbraio

Ore 15.00
Reggiana-Juve Stabia
Padova-Monza

Classifica Serie B

  1. Venezia 47
  2. Frosinone 46
  3. Palermo 41
  4. Monza 41*
  5. Modena 34
  6. Cesena 34
  7. Juve Stabia 33*
  8. Catanzaro 32
  9. Carrarese 29
  10. Sudtirol 28
  11. Empoli 28
  12. Avellino 28
  13. Padova 25*
  14. Entella 21
  15. Reggiana 20*
  16. Spezia 20*
  17. Bari 20
  18. Sampdoria 19*
  19. Mantova 19*
  20. Pescara 14*

*1 partita in meno

Prossimo turno, 23ª Giornata Serie B

Venerdì 6 febbraio

Ore 20.30
Cesena-Pescara

Sabato 7 febbraio

Ore 15.00
Catanzaro-Reggiana
Frosinone-Venezia
Juve Stabia-Padova
Mantova-Bari
Modena-Sampdoria

Ore 17.15
Palermo-Empoli

Ore 19.30
Spezia-Entella

Domenica 8 febbraio

Ore 15.00
Monza-Avellino

