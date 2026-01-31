Il 2026 del Catanzaro è stregato: calabresi ancora ko, il Sudtirol vince 2-1 | CLASSIFICA

Prosegue il 2026 sfortunato del Catanzaro. I calabresi sono a secco di vittorie da 4 giornate, l’ultimo successo risale al 27 dicembre 2026, il 2-0 in casa contro il Cesena. La striscia senza tornare a casa con i 3 punti si allunga a 4 partite nel pomeriggio odierno, dopo il 2-1 subito in casa del Sudtirol. Per Aquilani 3 sconfitte e un pareggio nelle prime 4 gare del nuovo anno, 7 gol subiti e 1 solo siglato. Posizione Playoff in bilico, mantenuta a causa del ko della Carrarese in casa del Venezia primo in classifica.
Il Sudtirol passa in vantaggio al 3′: Molina serve in area Tait con una sponda, botta di potenza respinta da Pigliacelli, Zedadka interviene sulla ribattuta e mette in rete sotto l’incrocio dei pali. Appena 3 minuti dopo, il Catanzaro trova il pari: Liberali infila per Pttarello che da posizione defilata firma l’1-1. Al 21′ il Sudtirol torna avanti: disattenzione di Brighenti punita da Merkaj che entra in area e sigla il gol partita.
Risultati 22ª Giornata Serie B
Venerdì 30 gennaio
Ore 20.30
Bari-Palermo 0-3
Sabato 31 gennaio
Ore 15.00
Avellino-Cesena 3-1
Empoli-Modena 0-0
Entella-Frosinone 1-1
Sudtirol-Catanzaro 2-1
Venezia-Carrarese 2-1
Ore 17.15
Pescara-Mantova
Ore 19.30
Sampdoria-Spezia
Domenica 1 febbraio
Ore 15.00
Reggiana-Juve Stabia
Padova-Monza
Classifica Serie B
- Venezia 47
- Frosinone 46
- Palermo 41
- Monza 41*
- Modena 34
- Cesena 34
- Juve Stabia 33*
- Catanzaro 32
- Carrarese 29
- Sudtirol 28
- Empoli 28
- Avellino 28
- Padova 25*
- Entella 21
- Reggiana 20*
- Spezia 20*
- Bari 20
- Sampdoria 19*
- Mantova 19*
- Pescara 14*
*1 partita in meno
Prossimo turno, 23ª Giornata Serie B
Venerdì 6 febbraio
Ore 20.30
Cesena-Pescara
Sabato 7 febbraio
Ore 15.00
Catanzaro-Reggiana
Frosinone-Venezia
Juve Stabia-Padova
Mantova-Bari
Modena-Sampdoria
Ore 17.15
Palermo-Empoli
Ore 19.30
Spezia-Entella
Domenica 8 febbraio
Ore 15.00
Monza-Avellino