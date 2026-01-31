Il 2026 del Catanzaro è stregato: calabresi ancora ko, il Sudtirol vince 2-1 | CLASSIFICA

Prosegue il 2026 sfortunato del Catanzaro. I calabresi sono a secco di vittorie da 4 giornate, l’ultimo successo risale al 27 dicembre 2026, il 2-0 in casa contro il Cesena. La striscia senza tornare a casa con i 3 punti si allunga a 4 partite nel pomeriggio odierno, dopo il 2-1 subito in casa del Sudtirol. Per Aquilani 3 sconfitte e un pareggio nelle prime 4 gare del nuovo anno, 7 gol subiti e 1 solo siglato. Posizione Playoff in bilico, mantenuta a causa del ko della Carrarese in casa del Venezia primo in classifica.

Il Sudtirol passa in vantaggio al 3′: Molina serve in area Tait con una sponda, botta di potenza respinta da Pigliacelli, Zedadka interviene sulla ribattuta e mette in rete sotto l’incrocio dei pali. Appena 3 minuti dopo, il Catanzaro trova il pari: Liberali infila per Pttarello che da posizione defilata firma l’1-1. Al 21′ il Sudtirol torna avanti: disattenzione di Brighenti punita da Merkaj che entra in area e sigla il gol partita.

Risultati 22ª Giornata Serie B

Venerdì 30 gennaio

Ore 20.30

Bari-Palermo 0-3

Sabato 31 gennaio

Ore 15.00

Avellino-Cesena 3-1

Empoli-Modena 0-0

Entella-Frosinone 1-1

Sudtirol-Catanzaro 2-1

Venezia-Carrarese 2-1

Ore 17.15

Pescara-Mantova

Ore 19.30

Sampdoria-Spezia

Domenica 1 febbraio

Ore 15.00

Reggiana-Juve Stabia

Padova-Monza

Classifica Serie B

Venezia 47 Frosinone 46 Palermo 41 Monza 41* Modena 34 Cesena 34 Juve Stabia 33* Catanzaro 32 Carrarese 29 Sudtirol 28 Empoli 28 Avellino 28 Padova 25* Entella 21 Reggiana 20* Spezia 20* Bari 20 Sampdoria 19* Mantova 19* Pescara 14*



*1 partita in meno

Prossimo turno, 23ª Giornata Serie B

Venerdì 6 febbraio

Ore 20.30

Cesena-Pescara

Sabato 7 febbraio

Ore 15.00

Catanzaro-Reggiana

Frosinone-Venezia

Juve Stabia-Padova

Mantova-Bari

Modena-Sampdoria

Ore 17.15

Palermo-Empoli

Ore 19.30

Spezia-Entella

Domenica 8 febbraio

Ore 15.00

Monza-Avellino