I Giorni della Merla: leggende, proverbi, storie, tradizioni

I Giorni della Merla sono una tradizione popolare che si celebra ogni anno in Italia, generalmente negli ultimi giorni di gennaio, precisamente dal 29 al 31 gennaio. Questi giorni sono considerati i più freddi dell’inverno, e la tradizione vuole che segnino il culmine del freddo invernale, prima che l’inverno inizi gradualmente a cedere il passo alla primavera.

Leggenda sui giorni della Merla

Secondo la versione più conosciuta ed elaborata della leggenda sui giorni della Merla, “una merla, con uno splendido candido piumaggio, era regolarmente strapazzata da gennaio, mese freddo e ombroso, che si divertiva ad aspettare che lei uscisse dal nido in cerca di cibo, per gettare sulla terra freddo e gelo. Stanca delle continue persecuzioni, la merla un anno decise di fare provviste sufficienti per un mese, e si rinchiuse nella sua tana, al riparo, per tutto il mese di Gennaio, che allora aveva solo ventotto giorni. L’ultimo giorno del mese, la merla, pensando di aver ingannato il cattivo Gennaio, uscì dal nascondiglio e si mise a cantare per sbeffeggiarlo. Gennaio se ne risentì così tanto che chiese in prestito tre giorni a febbraio e si scatenò con bufere di neve, vento, gelo e pioggia. La merla si rifugiò alla chetichella in un camino e lì restò al riparo per tre giorni. Quando la merla uscì, era sì salva, ma il suo bel piumaggio si era annerito a causa del fumo, e così essa rimase per sempre con le piume nere”.

Storia sui giorni della Merla

Riguardo alle tante leggende sui Giorni della Merla, un fondo di verità c’è: sin dai tempi di Numa Pompilio e della sua riforma del 713 a.C., nel calendario romano il mese di gennaio aveva realmente solo 28 o 29 giorni. Fu poi nel 46 a.C. che gennaio “prese in prestito” i tre giorni a febbraio, grazie all’introduzione del calendario giuliano che rendeva il computo dei giorni definitivamente solare. Un proverbio bolognese dice: “Quando canta il merlo, siamo fuori dall’inverno”; un vecchio proverbio romagnolo, invece, consiglia al merlo di non cantare nemmeno a marzo perché gli si potrebbe gelare il becco, lasciando, invece, che canti la tordella che non ha pausa di nessuno. In dialetto bresciano si dice: “Due soldi li ho a prestito e uno lo troverò. Se bianca sei, nera ti farà, e se nera sei, bianca diventerai”. Nel bergamasco si dice: “Canta il merlo, l’inverno è finito, ti saluto padrone, trovo un altro tetto!”. Nel linguaggio popolare “dare del merlo a qualcuno” significa considerarlo uno sprovveduto, un sempliciotto, un ingenuo da cantar vittoria prima del tempo per poi pagarne le conseguenze.

Le origini della tradizione

Le origini dei Giorni della Merla sono radicate nelle credenze popolari, ma anche nella connessione con i cicli stagionali. Questi giorni venivano osservati con particolare attenzione, poiché si riteneva che il clima di questi giorni fosse predittivo del tempo dell’anno che sarebbe seguito. L’espressione “i giorni della Merla” evoca una figura di una merla (un tipo di uccello simile al pettirosso), che, secondo una leggenda, avrebbe subito un cambiamento significativo in relazione al freddo invernale.

Significato meteorologico

Oltre al folklore, i Giorni della Merla sono anche legati a fenomeni climatici reali. In passato, si credeva che il 29, 30 e 31 gennaio rappresentassero i giorni più freddi dell’anno. Alcuni meteorologi ritengono che questa tradizione abbia una base scientifica, in quanto alla fine di gennaio si verificano, nella maggior parte delle zone temperate, le temperature più basse dell’inverno. Sebbene le condizioni meteorologiche non siano fisse ogni anno, i Giorni della Merla sono ancora ricordati come il periodo più freddo dell’anno.

Tradizioni e celebrazioni

Anche se oggi i Giorni della Merla sono meno celebrati rispetto al passato, in molte zone d’Italia esistono ancora alcune tradizioni locali che ruotano attorno a questa ricorrenza. In alcune regioni, come il Piemonte, il Lazio, e la Campania, si usano ancora frasi popolari e proverbi che richiamano l’immagine del freddo pungente di quei giorni, ma anche della speranza che la primavera arrivi presto.

In alcuni paesi, soprattutto in quelli del nord Italia, è tradizione preparare piatti tipici e consumare cibi caldi, che riflettono l’idea di resistenza al freddo intenso. In alcune città, si organizzano anche eventi speciali o piccoli cortei in cui si raccontano storie e leggende legate a questo periodo.

La Merla, simbolo di Resilienza

Oggi, sebbene i Giorni della Merla non abbiano la stessa centralità che avevano in passato, essi rimangono un simbolo di resilienza e sopravvivenza. La merla, che affronta il freddo e ne esce trasformata, diventa un emblema di adattamento alle difficoltà della vita, una metafora potente per chi affronta situazioni difficili e ne emerge, cambiato ma più forte.

Affascinante tradizione

I Giorni della Merla sono un’affascinante tradizione che unisce folklore, meteo e simbologia. Mentre il freddo di questi giorni può sembrare più intenso che mai, la tradizione ci ricorda che, dopo ogni inverno, la primavera è destinata a venire. In un mondo che cambia, i Giorni della Merla ci insegnano che anche nei momenti più difficili possiamo trovare un rinnovato senso di speranza e resistenza, come la merla che, pur soffrendo il gelo, sopravvive e ne esce trasformata.