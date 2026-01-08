I giganti di Taurianova pronti per Carnevale: grande novità per la festa 2026

I Giganti di Taurianova e Simone Taverna pronti a 'trasformare Mata & Grifone in veste carnevalesca

Mata e grifone giganti carnevale

Mata e Grifone si vestono per Carnevale! I Giganti di Taurianova si preparano a grandi novità per questo TOUR CARNEVALESCO 2026. Infatti, ha dichiarato il responsabile Simone Taverna, che la novità creata e ideata dal rinomato Gruppo di Taurianova ovvero Mata & Grifone, in veste Carnevalesca sta già prendendo piede in tutta la Calabria e non solo, riscuotendo successo più degli anni precedenti pronti a portare gioia e la forte passione che da sempre li distingue.

Per chi li volesse avere nelle piazze in occasione del Carnevale, può contattarli attraverso le pagine social per richiedere informazioni sulle date disponibili.

