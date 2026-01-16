I Comuni di Longobardi e Santa Sofia d’Epiro entrano nella rete Polo Digitale Calabria / PA

Prosegue il percorso di rafforzamento della rete istituzionale del Polo Digitale Calabria / Polo Digitale PA, con nuove adesioni e azioni concrete a sostegno della transizione digitale nella Pubblica Amministrazione. Nei giorni scorsi, presso le sedi istituzionali dei Comuni di Longobardi e Santa Sofia d’Epiro, si è svolta la consegna ufficiale dei tesserini e delle targhe di adesione al Polo Digitale Calabria / PA, effettuata dal Coordinatore nazionale del Polo Digitale PA, Francesco Cannataro.

La consegna di tesserini e targhe rappresenta un momento simbolico ma fortemente significativo, che sancisce formalmente l’ingresso dei due Comuni nella rete nazionale del Polo Digitale PA, un ecosistema orientato alla digitalizzazione dei servizi pubblici, allo sviluppo delle competenze ICT e alla collaborazione tra enti locali, RTD e professionisti del settore.

Il Coordinatore nazionale Francesco Cannataro ha annunciato che la piattaforma per le iscrizioni ai corsi di formazione gratuiti è già aperta, consentendo ai dipendenti dei Comuni associati – o che decideranno di associarsi – di registrarsi subito, confermando l’impegno del Polo nel supportare le amministrazioni locali nella transizione digitale.

Si segnala inoltre che la formazione del Corso Informatica PA è estesa anche ai Responsabili per la Transizione Digitale (RTD) e ai professionisti ICT che sono già soci del Polo Digitale PA, offrendo loro l’opportunità di aggiornare e consolidare le competenze digitali secondo standard riconosciuti.

I Comuni di Longobardi e Santa Sofia d’Epiro completano così il processo di adesione al Polo Digitale Calabria / PA, entrando a far parte della rete di enti calabresi già formalmente aderenti, tra cui:

Caccuri

Firmo

Tarsia

San Lucido

Cerzeto

Un percorso che testimonia la volontà delle amministrazioni locali di aderire a un modello di innovazione digitale condivisa, fondato sulla cooperazione istituzionale, sulla valorizzazione delle competenze interne e sull’accesso a opportunità formative qualificate.

“L’adesione al Polo Digitale Calabria / PA – è stato ribadito nel corso della consegna – rappresenta un passo concreto verso una Pubblica Amministrazione più moderna, efficiente e consapevole, capace di affrontare le sfide della transizione digitale attraverso strumenti, competenze e una rete nazionale di supporto“.

Il Polo Digitale Calabria / PA continuerà nelle prossime settimane le attività di accompagnamento degli enti aderenti, promuovendo iniziative formative gratuite, momenti di confronto e azioni operative a beneficio dei dipendenti pubblici e dei territori.