Guerra Ucraina, Salvini: “convinto che quello votato sarà ultimo decreto armi”

“Grazie alla Lega e al governo si parla di aiuti strategici, logistici, umanitari, sanitari e si lascia sullo sfondo il tema della guerra e di armi da guerra, di missili, di carri armati, neanche meno di truppe da inviare. Cogliamo lo spiraglio di pace che, grazie a Trump in questo caso, bisogna dirlo, si è aperto fra Russia e Ucraina. Quindi conto che non ci sia più necessità di mandare armi“. È quanto dichiarato dal vicepremier Matteo Salvini a Rtl 102.5 parlando della guerra in Ucraina.

Quello votato sarà l’ultimo decreto per l’invio di armi? “Ne sono convinto, credo che ci siano elementi sufficienti per dirlo“, ha detto il leader della Lega.