GS Lotta Vigili del Fuoco Reggio Calabria: bronzo per Maragucci ai Campionati Italiani Assoluti

Davide Maragucci, atleta del gruppo sportivo Lotta dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, torna dal centro olimpico di Ostia Lido con al collo una meritata medaglia di bronzo

IL Maestro Mimmo Spanò con l'atleta medagliato

Il gruppo sportivo Lotta dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, magistralmente diretto dai Maestri Domenico (Mimmo) e Rocco Fabio Spanò (allenatore della nazionale italiana giovanile) torna dal centro olimpico di Ostia Lido (RM) con una meritata medaglia di bronzo. Il prestigioso piazzamento è stato conquistato dall’ottimo atleta Davide Maragucci nella categoria di peso “fino a 82 kg”. In gara anche Cristian Muscianese, nella categoria “fino a 60 kg”, che ha chiuso la classifica al 6° posto.

Un buon inizio per il GS dei Vigili del Fuoco, considerato l’alto valore della competizione. Seguiti all’angolo dal M° Mimmo Spanò, i due atleti hanno mostrato un valore tecnico che fa scuola in Italia. Il prossimo impegno è previsto per il 21 e 22 febbraio, sempre al PalaPellicone di Ostia Lido, dove saranno in gara, nelle categorie maschili e femminili, atlete e atleti della classe Under 17.

