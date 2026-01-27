GS Lotta Vigili del Fuoco Reggio Calabria: bronzo per Maragucci ai Campionati Italiani Assoluti

Il gruppo sportivo Lotta dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, magistralmente diretto dai Maestri Domenico (Mimmo) e Rocco Fabio Spanò (allenatore della nazionale italiana giovanile) torna dal centro olimpico di Ostia Lido (RM) con una meritata medaglia di bronzo. Il prestigioso piazzamento è stato conquistato dall’ottimo atleta Davide Maragucci nella categoria di peso “fino a 82 kg”. In gara anche Cristian Muscianese, nella categoria “fino a 60 kg”, che ha chiuso la classifica al 6° posto.

Un buon inizio per il GS dei Vigili del Fuoco, considerato l’alto valore della competizione. Seguiti all’angolo dal M° Mimmo Spanò, i due atleti hanno mostrato un valore tecnico che fa scuola in Italia. Il prossimo impegno è previsto per il 21 e 22 febbraio, sempre al PalaPellicone di Ostia Lido, dove saranno in gara, nelle categorie maschili e femminili, atlete e atleti della classe Under 17.