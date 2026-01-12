Groenlandia, Trump: “potrei dover scegliere tra isola e Nato”. Mercoledì incontra la Danimarca

Donald Trump non ne ha fatto mistero parlando al “New York Times”: presto potrebbe doversi trovare a scegliere fra l’oggetto del desiderio rappresentato dall’annessione della Groenlandia e i rapporti con la Nato, contrari alle mire che gli Stati Uniti hanno sull’isola. ”Beh, non vorrei dirvelo, ma potrei dover fare una scelta”, ha detto Trump. ”Dovete capire. La Russia non è affatto preoccupata dalla Nato senza di noi. La Cina non è affatto preoccupata dalla Nato senza di noi”, ha affermato Trump. ”L’Europa sta diventando un posto molto diverso e devono davvero adattarsi. Voglio che si adattino”, ha aggiunto il presidente americano.

Secondo “Cbsnews”, funzionari dell’amministrazione Trump si incontreranno mercoledì con la controparte della Danimarca per affrontare la questione della Groenlandia. Ieri il premier danese Mette Frederiksen ha confermato per questa settimana l’incontro tra il ministro degli Esteri Lars Løkke Rasmussen e il segretario di stato americano Marco Rubio.

Rubio, parlando la scorsa settimana al Congresso, ha dichiarato come Trump sia interessato ad acquistare la Groenlandia, territorio autonomo danese, poichè ritenuta essenziale per questioni di sicurezza nazionale. Non è escluso il ricorso alla forza militare.

“Se noi non prendiamo la Groenlandia, la Russia o la Cina la prenderanno e questo non possiamo permetterlo – ha detto Trump la settimana scorsa alla Casa Bianca – vorrei fare un accordo con loro, è più facile, ma in un modo o in un altro avremo la Groenlandia, se non lo faremo con le buone lo faremo con le cattive“.