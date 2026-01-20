Groenlandia, Trump: “leader UE non opporranno resistenza”. E posta i messaggi di Macron e Rutte

I leader europei, alla fine, ”non opporranno troppa resistenza” alla volontà di Donald Trump di acquisire la Groenlandia. Lo ha dichiarato lo stesso presidente degli Stati Uniti incontrando i giornalisti in Florida. “La Groenlandia è fondamentale per la sicurezza nazionale e mondiale – ha continuato Trump – “Non si può tornare indietro. Su questo, tutti sono d’accordo!“. Trump ha condiviso sul suo Truth Social alcuni screenshot di un messaggio ricevuto da Emmanuel Macron, presidente della Francia.

”Nota dal presidente Macron al presidente Trump. Caro amico, siamo perfettamente in linea rispetto alla Siria. Possiamo fare grandi cose sull’Iran. Non capisco quello che stai facendo sulla Groenlandia”, si legge nella nota che Macron avrebbe scritto a Trump.

Di tenore differente il messaggio che sarebbe arrivato dal segretario generale della Nato, Mark Rutte, anch’esso postato da Trump: ”Mr President, caro Donald, quello che hai raggiunto in Siria oggi è incredibile. Userò i miei incontri con i media a Davos per mettere in risalto il tuo lavoro là, a Gaza e in Ucraina. Mi sto impegnando a trovare una soluzione per la Groenlandia. Non vedo l’ora di vederti. Tuo, Mark”.