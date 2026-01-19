Groenlandia, Trump: “Danimarca non può proteggerla. Io non penserò più solo alla pace”

“Per 20 anni la Nato ha detto alla Danimarca che avrebbe dovuto rimuovere la minaccia russa dalla Groenlandia. Sfortunatamente, la Danimarca non è stata in grado di fare nulla al riguardo. Ora è il momento, e lo faremo!“. Lo ha scritto Donald Trump su Truth Social tornando a parlare della questione Groenlandia e delle tensioni con l’Europa. Il presidente americano non intende fare passi indietro riguardo l’acquisizione dell’isola che, a suo dire, risulta fondamentale per scopi militari.

La lettera di Trump al presidente della Norvegia

Donald Trump ha scritto una lettera al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre affermando che, siccome non ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace, ”non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace”. Nella lettera, condivisa su ‘X’, Trump scrive: “Caro Jonas: considerando che il tuo Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre e più, non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace, sebbene sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e appropriato per gli Stati Uniti d’America”.

”Il mondo non è sicuro se non abbiamo il controllo completo e totale della Groenlandia. La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbero avere un ‘diritto di proprietà? Non ci sono documenti scritti, è solo che una nave è sbarcata lì centinaia di anni fa, ma anche noi avevamo navi che sbarcavano lì‘. Ho fatto più per la Nato di chiunque altro dalla sua fondazione, e ora la Nato dovrebbe fare qualcosa per gli Stati Uniti”, ha concluso Trump.