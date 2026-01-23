Groenlandia, Lutnick: “Trump infastidito da schieramento di truppe europee. Perchè non lo hanno fatto per l’Ucraina?

Howard Lutnick, Segretario al Commercio degli Stati Uniti, ha spiegato cosa ha scatenato l’ira di Donald Trump sulla questione Groenlandia, portando il presidente USA a minacciare di imporre dazi ai Paesi europei contrari all’annessione dell’isola. Trump è stato molto infastidito dallo schieramento preventivo di truppe da parte di alcune nazioni europee.

“Lo schieramento di truppe europee in Groenlandia ha provocato l’ira del Presidente. Hanno inviato militari in Groenlandia. Non hanno mandato militari in Ucraina. Perché mandano militari in Groenlandia?“, ha dichiarato Lutnick.