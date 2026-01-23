Groenlandia, Lutnick: “Trump infastidito da schieramento di truppe europee. Perchè non lo hanno fatto per l’Ucraina?

Trump infastidito dallo schieramento di truppe da parte di alcuni Paesi europei in Groenlandia: il segretario Lutnick sottolinea perchè lo stesso non è accaduto per l'Ucraina

Donald Trump
Foto di Jim Lo Scalzo / Ansa

Howard Lutnick, Segretario al Commercio degli Stati Uniti, ha spiegato cosa ha scatenato l’ira di Donald Trump sulla questione Groenlandia, portando il presidente USA a minacciare di imporre dazi ai Paesi europei contrari all’annessione dell’isola. Trump è stato molto infastidito dallo schieramento preventivo di truppe da parte di alcune nazioni europee.

Lo schieramento di truppe europee in Groenlandia ha provocato l’ira del Presidente. Hanno inviato militari in Groenlandia. Non hanno mandato militari in Ucraina. Perché mandano militari in Groenlandia?“, ha dichiarato Lutnick.

