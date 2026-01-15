Groenlandia, la Casa Bianca: “vogliamo acquisirla, militari europei non cambiano decisione”

Donald Trump non cambia idea sulla Groenlandia, nonostante alcune nazioni europee abbiano inviato truppe sull’isola. La Casa Bianca intende continuare il dialogo sia con Copenaghen sia con la delegazione groenlandese, “ma il presidente ha chiarito la sua priorità: vuole che gli Stati Uniti acquisiscano la Groenlandia, ritiene che sia la scelta migliore per la sicurezza nazionale“. Sono le parole espresse dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, nel corso di un briefing con la stampa.

Leavitt ha precisato che l’invio di truppe da parte dei Paesi europei in Groenlandia “non influenzerà” la decisione di Trump. La portavoce ha quindi definito “produttivi” i colloqui tra i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia con il vice presidente statunitense, Jd Vance, ed il segretario di Stato, Marco Rubio. “È stato un incontro produttivo, le due parti hanno concordato di istituire un gruppo di lavoro composto da persone che continueranno ad avere colloqui tecnici sull’acquisizione della Groenlandia – ha precisato – Questi colloqui si terranno, mi è stato detto, ogni due o tre settimane“.