Groenlandia, intervento militare degli Usa? Il sondaggio e le risposte degli italiani

La Groenlandia fa discutere e alzare la tensione tra i partner storici dell’alleanza atlantica. Un sondaggio di Termometro Politico ha chiesto agli italiani se, secondo loro, gli Stati Uniti interverranno in Groenlandia. Alla fine, solo una persona su dieci (9,7%) crede che gli Usa interverranno militarmente. Un altro 19,3% crede che l’isola diverrà degli Stati Uniti ma attraverso minacce e denaro, quindi non interventi diretti.

La risposta di gran lunga più gettonata, però, è quella che sostiene che gli USA non otterranno la Groenlandia. I risultati: