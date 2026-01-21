Groenlandia, Borghi (Lega): “solo pesca di merluzzo, lasciatela a Trump che è ingannato da cartina geografica”

“Se veramente fosse un gran tesoro, sarebbero i groenlandesi i primi a dire che vogliono l’indipendenza. Ma uno vuole l’indipendenza quando paga per gli altri, loro invece sono sussidiati in tutto, ed è normale che lo siano. Poverini, sono in 50 mila in un posto oggettivamente inospitale. L’utilità della loro terra in questo momento è solo la pesca del merluzzo, ma lasciategliela a Trump. Io sono abbastanza convinto che a Trump l’idea della Groenlandia piaccia perché la vede grande sulla cartina, secondo me è rimasto fregato in parte dalle proiezioni di Mercatore“. È quanto dichiarato dal Senatore della Lega, Claudio Borghi, sulla Groenlandia.