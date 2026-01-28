Grave situazione a Reggio Calabria, un lettore: “ponte incompleto e rischi per la sicurezza” | FOTO

“Alla luce di questa situazione, chiedo un intervento urgente e immediato per la messa in sicurezza dell’area, al fine di prevenire rischi per l’ambiente, per la sicurezza pubblica e per l’incolumità degli operai che lavorano sull’infrastruttura. Questa immagine è la conferma di ciò che sta accadendo oggi in città. Un ponte che, sulla carta, doveva essere completato nel giro di pochi mesi e che invece, dopo anni, non si sa ancora se e quando vedrà la fine dei lavori”. E’ quanto afferma un cittadino di Reggio Calabria, Giovanni Di Bella.

“Un’opera attorno alla quale circolano ormai svariate “leggende”, al punto che sembra di essere a Scherzi a Parte. In qualsiasi altra parte del mondo, le opere pubbliche vengono progettate, appaltate e realizzate secondo un capitolato e un progetto ben definito. A Reggio, purtroppo, nulla di tutto questo sembra avvenire”.

“Si sentono pareri contrastanti sulle quote delle due rampe, sulla quota delle travi e su altri aspetti tecnici fondamentali. Ad oggi, nessun tecnico del Comune – compreso il delegato competente – ha fatto chiarezza su queste criticità. Come se noi cittadini non meritassimo spiegazioni chiare, concrete e dettagliate”.

“Oggi, mio malgrado, sono passato dal ponte per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e ho notato un ulteriore simbolo dell’inadeguatezza del progetto: l’impalcatura utilizzata dagli operai per realizzare la struttura appare in condizioni tali da rischiare il crollo nel letto della fiumara”.

“Questa è una situazione grave, che potrebbe causare un danno ambientale di notevole importanza. Chi deve occuparsene? Chi deve intervenire per prevenire e risolvere il problema? Mi auguro che vengano prese al più presto le dovute precauzioni e che questa situazione venga finalmente affrontata e risolta con serietà e responsabilità”.