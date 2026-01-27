Gli ultrà amaranto prima di Reggina-Savoia: “siamo stati duri, ma ora è il momento di compattarsi”. E annunciano un ritorno

Gli ultrà amaranto hanno diffuso un comunicato ufficiale a due giorni dal nono successo di fila e nella settimana che introduce a Reggina-Savoia, che si giocherà domenica pomeriggio al Granillo. “Ci eravamo ripromessi che, tutti insieme, potevamo farcela a rialzare la testa, siamo stati duri quando c’è stato bisogno ma allo stesso tempo, riflessivi nei confronti di mister e squadra dopo l’ultimo confronto avuto. Oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti! È vero, non abbiamo vinto la guerra ma stiamo battagliando passo dopo passo per raggiungere l’obiettivo finale” si legge.

“Per noi Curva Sud, adesso è il momento giusto per tornare a colorare il nostro settore con striscioni e bandiere proprio come c’eravamo lasciati, tifo, colore, passione, a sostegno della maglia amaranto. Domenica, con il Savoia, tra le mura amiche, ritornerà lo striscione che ci ha sempre accompagnato nelle partite casalinghe e tutti i bandieroni. La Curva Sud, per questa importante gara, organizzerà una coreografia, verrà diramato un ulteriore comunicato dove spiegheremo tempi e modi. Tutti uniti, adesso è il momento di compattarsi per Reggio, il 12° uomo in campo siamo noi” si chiude il messaggio della Curva Sud, che annuncia il ritorno di una coreografia.