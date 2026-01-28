Giustizia, Brutto (FdI) sulla stabilizzazione degli ex tirocinanti calabresi: “impegno concreto del Governo”

“L’incontro tra il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro rappresenta un segnale politico forte e concreto di attenzione verso la Calabria e verso centinaia di lavoratori che, da anni, attendono certezze”. Lo dichiara Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, in merito agli ex tirocinanti calabresi impiegati negli uffici giudiziari. “La conferma dell’impegno del Ministero della Giustizia per la stabilizzazione del maggior numero possibile di operatori giudiziari – prosegue Brutto – dimostra la serietà con cui il Governo Meloni sta affrontando il tema del precariato storico, coniugando tutela del lavoro, efficienza della macchina amministrativa e rispetto degli obiettivi del Pnrr”.

Secondo il capogruppo di FdI, “rafforzare gli uffici giudiziari in un territorio complesso come quello calabrese significa investire nei presìdi di legalità e dare risposte concrete ai cittadini. Wanda Ferro, ancora una volta, si conferma punto di riferimento per la difesa degli interessi della Calabria nelle sedi di Governo”. “Fratelli d’Italia continuerà a sostenere con determinazione ogni iniziativa utile a garantire dignità lavorativa, stabilità occupazionale e un sistema giudiziario più efficiente”, conclude Brutto.