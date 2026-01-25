Giusi Princi domani a Lamezia, l’entusiasmo del coordinatore azzurro De Biase: “è una voce autorevole della Calabria”

“Il 26 gennaio, alle ore 10:00, la presenza dell’eurodeputato Giusi Princi presso la Sala consiliare Luisi di Lamezia rappresenta un’occasione di confronto sul ruolo dell’Europa e sui benefici di una politica europea più vicina ai territori. Esponente di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo, Princi porta avanti una linea europeista, moderata e riformista, con particolare attenzione al Mezzogiorno e al Mediterraneo. La sua azione parlamentare è orientata a rafforzare il ruolo delle regioni periferiche e dei comuni, facilitando l’accesso alle opportunità e ai fondi dell’Unione Europea”. Così in una nota il Coordinatore di Forza Italia di Lamezia, Salvatore De Biase, annuncia l’arrivo di Giusi Princi nella città calabrese.

“Impegnata sui temi dei diritti sociali, della parità di genere, del contrasto alla violenza sulle donne – anche attraverso l’innovazione tecnologica – e dell’inclusione delle persone con disabilità, Princi promuove una visione non ideologica e concretamente orientata alle esigenze delle comunità. Nel Parlamento Europeo ricopre il ruolo di Presidente della Delegazione per i rapporti con l’Asia centrale, incarico che ha già favorito l’avvio di scambi accademici e culturali tra università dell’Asia centrale e la Calabria, oltre a essere Vicepresidente dell’Intergruppo SEARICA con delega al Mediterraneo. È inoltre membro delle commissioni FEMM e CULT”.

“Particolare attenzione è riservata a giovani e istruzione, attraverso iniziative come “Europa a casa” e “Europa in classe”, strumenti pensati per avvicinare cittadini e studenti alle istituzioni europee, e attraverso la promozione di visite formative al Parlamento Europeo. Tra le iniziative di rilievo anche la valorizzazione delle eccellenze calabresi a Bruxelles con “Calabria Straordinaria nel Parlamento Europeo” e il progetto “Lo psicologo a scuola”, che ha portato all’assunzione di 43 professionisti in 285 istituti scolastici, offrendo sportelli di ascolto e supporto agli studenti”.

“Come coordinatore di Forza Italia Lamezia, mi sento di sottolineare che Giusi Princi rappresenta una voce autorevole della Calabria in Europa, capace di ascoltare i territori e trasformare le esigenze locali in azione politica concreta” conclude De Biase.