Giuseppe Lupò presidente Sicindustria Messina, Cisl: “servono investimenti seri per rendere attrattiva la città” 

La Cisl di Messina rivolge l’augurio di buon lavoro al nuovo presidente di Sicindustria Giuseppe Lupò, eletto questa mattina dall’assemblea degli associati. “Ringrazio il presidente uscente Pietro Franza per aver lavorato sempre nel rispetto dei ruoli e rivolgo un sentito augurio al nuovo presidente – ha detto nel suo intervento di saluto il segretario generale Antonino Alibrandi -. Il nostro augurio è che si possa continuare a lavorare in sinergia per rendere attrattivi la città e il territorio. Siamo convinti che serva un cambio culturale, che occorra guardare alla quantità ma anche alla qualità del lavoro e questo si può fare solo con sinergia, legalità e sicurezza“.

Quindi Alibrandi ha ripreso le parole dell’assessore Edy Tamajo. “Servono e vogliamo pretendere investimenti seri e una programmazione che parta dal fabbisogno della base. Non serve calare sul territorio risorse economiche non controllate, perché il rischio è che finiscano nelle mani sbagliate. Abbiamo tante aree artigianali, non solo quella di Milazzo, che devono tornare ad essere portatori di valore aggiunto e di opportunità per gli imprenditori, gli artigiani locali e di quelli che vogliono investire sul territorio. Come Cisl vogliamo che si costruisca una partecipazione attiva con i corpi intermedi, con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali per mettere a terra gli investimenti in chiave produttiva e che i flussi di denaro vadano alle imprese che investono sul territorio e creano occupazione e opportunità sociale in termini di ricaduta economica e occupazionale“.