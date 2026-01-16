Giuseppe Lupò nuovo presidente Sicindustria Messina: gli auguri della UIL

Giuseppe Lupò, fondatore della Lupò Costruzioni, una delle più importanti aziende del settore edile messinese, è stato eletto nuovo presidente di Sicindustria Messina nel corso dell’assemblea dei soci. Subentra a Pietro Franza, presidente uscente dopo un quadriennio alla guida dell’associazione. UIL Messina ha formulato i propri auguri a Giuseppe Lupò attraverso una nota stampa nella quale si legge: “la Uil Messina formula i più sinceri auguri di buon lavoro a Giuseppe Lupò, nuovo presidente di Sicindustria Messina, e rivolge un affettuoso saluto al presidente uscente Pietro Franza per la fattiva collaborazione che, nel rigoroso rispetto dei ruoli, ha contraddistinto le relazioni con l’associazione imprenditoriale durante il suo mandato.

La fase di oggettiva difficoltà sociale, le vertenze e la pesante crisi occupazionale che investono il nostro territorio necessitano un confronto sempre maggiore con Sicindustria finalizzato a ripensare il futuro della provincia di Messina. A nostro avviso, inoltre, è giunto il momento di aprire una discussione seria per rafforzare, anche a Messina, la contrattazione di secondo livello, anche territoriale e di filiera.

Contestualmente si può ragionare insieme sul tema scottante della sicurezza sul lavoro per fermare l’ignobile mattanza dei morti sul lavoro. Siamo certi che il neopresidente Lupò, insieme alla vicepresidente vicaria Alessandra Iuculano, sapranno essere interlocutori validi e credibili“, lo ha dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, a margine dell’Assemblea di Sicindustria Messina.