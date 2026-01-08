Giuseppe Falcomatà ha incontrato Papa Leone: “gli ho portato l’abbraccio di tutta Reggio Calabria”

Giuseppe Falcomatà ha incontrato, nei giorni scorsi, Papa Leone XIV. Ad annunciarlo, sui social, lo stesso Consigliere Regionale: “Nei giorni scorsi, insieme ad altri sindaci italiani, ho avuto l’onore di essere ricevuto in udienza da Sua Santità Leone XIV. In questo inizio di 2026, dopo la conclusione del Giubileo, ho portato al Santo Padre l’abbraccio di tutta Reggio Calabria. ​Mentre nel mondo soffiano forti venti di guerra e nuove mire imperialiste, risuona ancora più attuale il suo messaggio che auspica una ‘pace disarmante, umile e perseverante’ e l’invito a tutte le istituzioni a non lasciare indietro nessuno. ​Un incontro che mi ha riempito il cuore di speranza”.