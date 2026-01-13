Giuffrè (Csm): “la riforma sulla giustizia rafforza la magistratura. Il referendum non è un voto contro qualcuno”

In un’intervista di Federico Di Bisceglie per Formiche.net, Felice Giuffrè, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Catania, membro del Csm e presidente della Quinta Commissione, esprime la propria opinione sulla riforma della Giustizia e sul referendum del 22 e 23 marzo. “Non è un referendum pro o contro la magistratura. È uno strumento attraverso il quale possiamo finalmente completare il processo di adeguamento del nostro ordinamento costituzionale, anche sul piano dell’assetto del Potere giudiziario, ai principi liberal-democratici. Il tema non è difendere o colpire qualcuno, ma rendere coerente il sistema e assicurare la migliore garanzia delle libertà e dei diritti fondamentali dei cittadini“, esordisce Giuffrè.

“Negli ordinamenti liberal-democratici il processo penale si fonda su un assetto triangolare”

“In tutti gli ordinamenti liberal-democratici il processo penale si fonda su un assetto triangolare: un giudice terzo e imparziale, un’accusa e una difesa che si fronteggiano su un piano di parità. Il nostro ordinamento è, invece, minoritario rispetto alle grandi democrazie liberali e ciò perché sono sopravvissuti alcuni elementi di matrice autoritaria. Fino al 1989, infatti, il modello processuale adottato era quello inquisitorio”, evidenzia il docente.

“Il passaggio al modello accusatorio non ha risolto il problema? Il codice Vassalli del 1988-89 ha certamente segnato una svolta, introducendo il processo accusatorio. Ma si è determinata una distonia tra l’assetto processuale e quello ordinamentale. Questa frattura ha pesato molto: basti pensare alle sentenze della Corte costituzionale che, all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo codice, hanno spesso rallentato o addirittura contraddetto l’applicazione dei principi del nuovo rito accusatorio”, sottolinea Giuffrè. “Quando si tenta di ricomporre questa distonia? Con la revisione costituzionale del 1999, che ha modificato l’articolo 111 della Costituzione, costituzionalizzando il principio del giusto processo. Quell’intervento ha rappresentato un passo decisivo, perché ha riallineato le regole del processo accusatorio al quadro costituzionale. Ma non è stato sufficiente a completare il percorso”, aggiunge Giuffrè.

“Separazioni delle carriere”

“Se si vuole essere coerenti fino in fondo con il modello liberal-democratico, la separazione delle carriere è una conseguenza logica. Pubblica accusa e giudice svolgono funzioni diverse e non possono essere governati dallo stesso organo di governo autonomo, senza creare ambiguità o rischi di condizionamento dei primi sui secondi. Quando sono in gioco le libertà dei cittadini non si può confidare soltanto sulla correttezza individuale del magistrato. Occorre, piuttosto, un assetto ordinamentale del potere giudiziario che valga a rendere quanto più possibile difficili e remoti eventuali abusi. Il caso Tortora appare ancora oggi paradigmatico delle tragedie umane che può determinare un uso distorto o errato dei compiti rimessi alla magistratura”, puntualizza Giuffrè.

“Due Csm? Le soluzioni tecniche potevano essere diverse: un Csm unico con due sezioni oppure due Csm distinti. Il legislatore ha scelto lo sdoppiamento ed è la soluzione più rigorosa e lineare. Ma l’aspetto davvero decisivo mi sembra quello relativo al metodo di selezione dei componenti degli organi di governo autonomo”, prosegue Giuffrè.

Sorteggio

“Il sorteggio non è il migliore dei sistemi possibili. In concreto, però, è l’unico strumento capace di spezzare il meccanismo delle correnti. È una medicina amara, ma necessaria. Continuare a ignorare il problema significherebbe accettare che il sistema resti autoreferenziale. Una parte della magistratura associata percepisce il proprio ruolo come “politico” e vede nel CSM la proiezione istituzionale e rappresentativa di tale vocazione “contro-maggioritaria”. Il Consiglio Superiore non è una terza Camera e occorre tornare a rispettare il principio di separazione dei poteri, cardine dello Stato di diritto”, afferma Giuffrè.

“Fake news”

“Accuse di voler sottomettere la magistratura al potere politico Sono vere e proprie fake news. E, mi permetta di dirlo, non fanno onore a chi le sostiene, soprattutto se provengono da magistrati. La riforma non subordina né la magistratura giudicante né quella requirente al potere politico. Anzi, semmai, qualcuno paventa il rischio opposto, ossia quello di un’eccessiva autoreferenzialità del pubblico ministero. Oggi la magistratura giudicante è garantita dall’articolo 104 della Costituzione. Il pubblico ministero, invece, trova le sue garanzie nell’articolo 107, quarto comma, che le rimette alla legge ordinaria”, spiega Giuffrè.

“La riforma cosa cambia? Modificando l’articolo 104, la riforma porta a livello costituzionale l’indipendenza del pubblico ministero, che oggi non è garantita direttamente dalla Costituzione, ma dalle norme dell’ordinamento giudiziario. Si tratta, dunque, di un rafforzamento e non di un indebolimento dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura requirente”, evidenzia Giuffrè.

“È una scelta di sistema, non un voto contro qualcuno”

“L’elettore deve decidere se vogliamo continuare a convivere con un sistema incompiuto, segnato da contraddizioni storiche, oppure se intendiamo percorrere sino in fondo una scelta liberal-democratica, rendendo coerente l’assetto del potere giudiziario con i principi del giusto processo e di un ordinamento liberale. È una scelta di sistema, non un voto contro qualcuno“, conclude Giuffè.