Giro d’Italia, il ponte Bisantis-Morandi di Catanzaro s’illumina di rosa

Il viadotto “Bisantis-Morandi” di Catanzaro si illuminerà di rosa domani sera, mercoledì 28 gennaio, per il benvenuto al Giro d’Italia. Lo rende noto Antonio Battaglia, assessore allo Sport nella giunta guidata dal sindaco Nicola Fiorita, spiegando che “l’evento è parte dell’iniziativa Italia in Rosa, che celebrerà i cento giorni dalla partenza del Giro sul territorio nazionale. Ogni città di tappa illuminerà simultaneamente e con il medesimo colore un proprio monumento o luogo simbolo ma per noi – aggiunge Battaglia – il momento sarà molto particolare, perchè è da Catanzaro che la corsa e la sua carovana muoveranno con la prima tappa verso il resto d’Italia, dopo la cosiddetta grande partenza dalla Bulgaria.

Al di la’ di questa peculiarità – dice ancora l’assessore – restano tutte le ricadute positive del ritorno di immagine che il Giro garantirà al capoluogo di regione, a cominciare proprio dall’evento di domani sera a cui l’organizzazione della corsa garantirà, attraverso tutti i suoi canali, grande risalto mediatico. Catanzaro, dunque – conclude l’assessore – si accinge a vivere un nuovo grande evento sportivo di respiro nazionale, dopo il passaggio della Fiamma Olimpica a dicembre scorso. Ci faremo trovare pronti, come lo siamo stati in quella circostanza, affinchè tutta la nostra comunità possa vivere un nuovo momento di gioia e festa collettiva“.