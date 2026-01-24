Giorno della Memoria, la Comunità ebraica e l’assessore Micheli attesi a Taurianova

Parteciperà anche l’assessore regionale all’Istruzione, Eulalia Micheli, all’incontro che il Comune di Taurianova– per riflettere anche quest’anno su “Il Giorno della Memoria” assieme alle scolaresche – ha programmato per mercoledì prossimo, 28 gennaio. L’appuntamento aperto al pubblico, voluto dall’assessore Angela Crea – che ha potuto contare anche sulla collaborazione dei volontari del Servizio Civile Universale e dell’Istituto Comprensivo guidato da Maria Concetta Muscolino – è per le 9.30 nell’aula Magistri del plesso che ospita la scuola Primaria “Monteleone”, in via della Pace. Saranno Roque Pugliese e Giulio Disegni, rispettivamente delegato per la Calabria della Comunità ebraica di Napoli e vice presidente dell’Ucei, a relazionare sulla storia dello sterminio degli ebrei e sul valore della memoria in occasione della ricorrenza internazionale che ricorda la liberazione del campo di Aushwitz.

Gli altri interventi previsti sono quelli dell’ex parlamentare Angela Napoli e di Maria Concetta Muscolino, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Sofia Alessio-Contestabile-Monteleone-Pascoli”. Per la parte che riguarda la responsabilità che gli amministratori taurianovesi avvertono, nel promuovere a favore delle giovani generazioni senso civico e cittadinanza attiva attraverso la conoscenza di un passato terribile da non replicare, interverranno il sindaco Roy Biasi, e gli assessori alla Pubblica Istruzione e alla Legalità, rispettivamente Angela Crea e Massimo Grimaldi. All’incontro parteciperanno anche gli alunni e le alunne delle terze classi della Scuola Secondaria di 1° grado “Pascoli” e “Contestabile”.