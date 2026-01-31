Giornata Nazionale per la Vita, pronta la Santa Messa al GOM di Reggio Calabria: protagonisti i bambini

L’Ufficio di Pastorale della Salute, l’Ufficio Famiglia dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, in occasione della 48ª Giornata Nazionale per la Vita, propongono la Celebrazione della Giornata presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Il giorno 1 febbraio alle ore 11:00, al 5° piano della Torre L, nell’atrio dell’ingresso ai Reparti di Maternità, Ginecologia e Neonatologia, sarà Celebrata la S. Messa da Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo emerito dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova. Il tema di quest’anno è “PRIMA I BAMBINI” ed il Messaggio composto dalla Conferenza Episcopale Italiana invita a rimettere al centro dell’attenzione i più piccoli e i non nati, promuovendo una cultura accogliente.

In modo particolare, nella nostra Arcidiocesi i due Uffici vogliono porre l’attenzione sui tanti bambini affetti da Diabete, i quali devono sottoporsi a cure recandosi periodicamente presso l’Ospedale. Con la collaborazione del Reparto Pediatria (dr.ssa Rita Agnello- Direttore ff. Unità Operativa Pediatrica e della Dr.ssa Lia Marilena – Dirigente medico e Referente per la Rete Diabetologica Calabrese) e della Cappellania dell’Ospedale (Don Stefano Iacopino), abbiamo ottenuto alcune testimonianze, direttamente dalla voce dei bambini, che vogliamo proporvi per dare pieno auspicio al messaggio della CEI: …“Ritorno a una cultura che riscopra il valore della generatività, del “desiderio di trasmettere la vita” e di servirla con gioia. Ogni persona che mette al mondo dei bambini o si occupa dei piccoli – genitori, nonni, insegnanti, catechisti, persone consacrate, famiglie affidatarie – dovrebbe sentire la simpatia e la stima degli altri adulti, perché il servizio al sorgere della vita è garanzia di bene e di futuro per tutti”.

In alto le fotogallery con alcune testimonianze.