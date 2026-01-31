Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare: lunedì incontro a Messina

Lunedì 2 febbraio, alle ore 10.30, nella Sala Ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca, a Messina, si terrà la conferenza stampa di presentazione della XIII Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, in programma il 5 febbraio 2026 nel Salone delle Bandiere. La Giornata, inserita nel quadro delle iniziative promosse a livello nazionale per la riduzione dello spreco alimentare, rappresenta un momento di grande rilevanza non solo per la città di Messina, ma anche per il più ampio impegno del Paese verso modelli di consumo più sostenibili, responsabili e attenti alle risorse.
All’incontro con i giornalisti interverranno il Sindaco Federico Basile; l’Assessore alle Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione Liana Cannata; Giuseppa Di Bella, professoressa Ordinaria di Chimica degli Alimenti – Dipartimento BIOMORF, Università degli Studi di Messina; Nicola Cicero, professore Associato di Chimica degli Alimenti – Dipartimento BIOMORF, Università degli Studi di Messina; Daniela Pistorino, dirigente scolastica dell’I.I.S. “Antonello” di Messina; e Saverio Pugliatti, direttore artistico della mostra grafica realizzata dagli studenti.