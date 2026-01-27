Giornata della Memoria, Princi: “ricordare significa vigilare contro l’odio”

“In un tempo di nuove guerre e di odio che disumanizza, la memoria dell’Olocausto è più che mai un dovere morale: è il nostro argine contro le autocrazie e i loro linguaggi negazionisti. Ricordare significa vigilare contro l’odio che si maschera da ideologia, denunciare chi tenta di riscrivere la storia e custodire la dignità di ogni vita, contro ogni negazione dell’umanità. Oggi, di fronte a nuovi muri, a regimi che calpestano libertà fondamentali e a conflitti che colpiscono civili innocenti, scegliamo di stare dalla parte dell’umanità, della giustizia e della pace”, è quanto afferma l’europarlamentare di Forza Italia di Reggio Calabria, Giusi Princi.

“Perché la memoria non è solo un ricordo: è un impegno esigente, per il presente e per il futuro, a non voltarsi mai dall’altra parte quando i diritti vengono negati e l’odio prova, ancora una volta, a farsi storia. Per non dimenticare, perché la storia educhi e insegni a essere persone migliori”, conclude Princi.