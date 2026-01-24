Giornata della Memoria, a Reggio Calabria l’incontro “Poesie sul tema declamate da Poeti per la Pace”

In occasione della “Giornata della Memoria“, martedì 27 gennaio alle ore 17.00 -nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio- Il Comune promuove l’incontro pubblico “Poesie sul tema declamate da Poeti per la Pace”. L’iniziativa sarà condotta da Anna Di Prima e Giovanni Suraci; sono previsti intermezzi musicali a cura del maestro Franco Donato ed esposizioni artistiche di Carmela Di Siervo, Alberta Dito, Carmen Schembri Volpe e Giulia Cutrupi.

Porteranno i saluti istituzionali Giuseppe Falcomatà, Consigliere regionale; Mimmetto Battaglia, Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria e Marcantonino Malara, Consigliere comunale e Presidente della Commissione Cultura.

L’incontro intende offrire un momento di riflessione collettiva attraverso la parola poetica, la musica e le arti visive, rinnovando l’impegno sui valori della memoria, della libertà e della pace; sono invitate a partecipare le associazioni, i rappresentanti delle forze politiche e la cittadinanza. Nel corso dell’evento sarà espressa solidarietà ai popoli che ancora oggi sono privati della libertà e del diritto alla pace.