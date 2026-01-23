Gioia Tauro, successo per “Play. Scendi a Giocare con Noi!” nel quartiere Ciambra

In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, si è svolto venerdì 23 gennaio alle ore 15.00, nella località Ciambra, l’evento “Play. Scendi a Giocare con Noi!”, Festival dello Sport Educativo di Strada dedicato a bambini e ragazzi, inserito nel progetto “#EducationalGames – A Reggio: tutta un’altra partita!”. L’iniziativa , itinerante, ha registrato una ampia partecipazione da parte dei bambini del quartiere Ciambra, che hanno accolto educatori e operatori con entusiasmo, prendendo parte attivamente a giochi, attività sportive e momenti di socializzazione. Il pomeriggio si è concluso con la tradizionale merenda delle 16, trasformata in un’occasione di condivisione e festa.

Nel corso dell’evento, il sindaco Scarcella ha annunciato l’avvio dei centri estivi, che partiranno proprio dal quartiere Ciambra, evidenziando la volontà dell’Amministrazione comunale di investire in politiche educative e sociali rivolte ai più piccoli. Il primo cittadino, insieme al vicesindaco Totò Parrello e alla delegata alle Politiche Sociali Mariangela Giovinazzo.