Gioia Tauro, il sindaco Scarcella: “il maestro Ravese grande uomo, facciamo il tifo per lui” | VIDEO

Il suo gelato è il migliore d’Italia. Al Sigep di Rimini, protagonista del Gelato Festival World Master, è Salvatore Ravese, gelatiere reggino (è di Gioia Tauro) in grado di vincere l’ambito premio al festival riminese. Ravese ora volerà alle finali mondiali a rappresentare tutta Italia.

Il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha detto: “Ravese è un grande uomo e maestro di gelateria. E’ un mio amico e dà lustro alla nostra cittadina, facciamo tutti il tifo per lui”.