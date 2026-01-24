Gioia Tauro, alla Ciambra si è svolto l’evento “Play. Scendi a Giocare con Noi!” | VIDEO

In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, si è svolto, nel quartiere Ciambra, a Gioia Tauro, l’evento “Play. Scendi a Giocare con Noi!”, Festival dello Sport Educativo di Strada dedicato a bambini e ragazzi, inserito nel progetto “#EducationalGames – A Reggio: tutta un’altra partita!”. L’iniziativa, itinerante, ha registrato una ampia partecipazione da parte dei bambini del quartiere Ciambra, che hanno accolto educatori e operatori con entusiasmo, prendendo parte attivamente a giochi, attività sportive e momenti di socializzazione.

Il pomeriggio si è concluso con la tradizionale merenda, trasformata in un’occasione di condivisione e festa. Grande soddisfazione da parte del sindaco Scarcella.

Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: