Gioia Tauro, al via il “Festival del Mediterraneo” | INTERVISTE

Presso la sala Fallara di Gioia Tauro, ha avuto inizio il “Festival del Mediterraneo” che durerà fino al 24 gennaio. Il Rotary Club di Gioia Tauro, con il patrocinio della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Gioia Tauro, dell’Autorità Portuale, dell’Università Mediterranea, dell’Associazione Epressioni d’Arte, intende celebrare l’arte nel dialogo.
Dopo il taglio del nastro ieri i numerosi visitatori hanno ammirato l’esposizione delle opere di 12 artisti. Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: