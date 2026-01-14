Gioia Tauro, al via i lavori di adeguamento sismico dell’ospedale “Giovanni XXIII”

A breve prenderanno il via i lavori di adeguamento e miglioramento sismico del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Gioia Tauro, interventi di grande rilevanza che interesseranno sia la parte interna che esterna della struttura. Si tratta di un progetto finanziato con fondi del PNRR, finalizzato a rendere l’ospedale più sicuro, moderno e funzionale, con particolare attenzione al rafforzamento della resistenza sismica e all’adeguamento strutturale degli edifici esistenti.

Nei giorni scorsi si è tenuto un tavolo tecnico alla presenza di tutti gli esponenti medici e della direzione del nosocomio, momento di confronto necessario per analizzare nel dettaglio le criticità esistenti e individuare soluzioni concrete. A seguito di questo lavoro, ho avuto modo di confrontarmi direttamente con il direttore Generale dell’ASP, dott.ssa Di Furia, in un colloquio durato oltre un’ora durante il quale sono stati approfonditi punto per punto i temi emersi.

Le spiegazioni di Magno

“Nonostante le mie attuali difficoltà fisiche, essendo prossima al parto, non ho esitato a garantire la mia presenza e il mio impegno: il diritto alla salute e il benessere della comunità restano per me una priorità assoluta. Fin dal mio primo insediamento ho sempre mantenuto un dialogo costruttivo e collaborativo con la Direzione dell’ASP e intendo proseguire su questa linea. Per questo ribadisco che sono e sarò sempre presente per l’ospedale di Gioia Tauro. I lavori di adeguamento sismico, finanziati dal PNRR, avranno una durata stimata di circa 120 giorni. Durante questo periodo potranno verificarsi alcune criticità di natura strutturale, ma è fondamentale rassicurare la cittadinanza che il nosocomio resterà pienamente operativo ed efficiente, cercando di limitare il più possibile disagi ai cittadini. Solo al termine di questi interventi sarà possibile procedere con l’avanzamento di ulteriori progetti già programmati, che attualmente devono attendere la conclusione dei lavori, tra cui l’attivazione della TAC, l’apertura dell’AFT e la realizzazione del triage del Pronto Soccorso”. E’ quanto afferma la Dott.ssa Giusi Magno, delegata alla Sanità dell’Amministrazione Scarcella

“Desidero infine rassicurare la cittadinanza che questa amministrazione rimarrà vigile, attenta nel monitorare ogni fase di questo percorso. L’adeguamento rappresenta un passaggio fondamentale per costruire un ospedale più sicuro, efficiente e all’altezza dei bisogni del territorio, e per consentire la piena realizzazione di tutti gli interventi previsti per il rilancio del presidio ospedaliero di Gioia Tauro”, conclude Magno.