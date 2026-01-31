Gioia Tauro, al Sindaco Scarcella il riconoscimento onorifico promosso da SVIMAR

Si è tenuta a Villa Orsini, ad Avellino, la cerimonia di conferimento del riconoscimento onorifico promosso da SVIMAR – Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne, patrocinato dal Ministero dell’Interno, al Sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella, per l’impegno istituzionale svolto in contesti territoriali complessi. Il riconoscimento è stato attribuito a Simona Scarcella in qualità di donna Sindaco e Presidente facente funzioni di ANCI Calabria, per l’azione amministrativa e il ruolo di guida esercitato a favore della città di Gioia Tauro e dell’intero territorio calabrese.

Sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella ha assunto negli ultimi anni ruoli apicali all’interno di ANCI Calabria, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani a livello regionale. Nominata vicepresidente nel maggio 2025, ha successivamente assunto l’incarico di Presidente facente funzioni nel dicembre 2025, guidando l’associazione in una fase di transizione e rafforzando la rappresentanza degli enti locali calabresi.

Nel suo ruolo in ANCI Calabria, Scarcella è attivamente impegnata nel consolidamento del dialogo istituzionale, nella definizione delle commissioni tematiche e nella promozione di politiche a sostegno dei Comuni, con particolare attenzione alle aree più fragili. Il riconoscimento SVIMAR valorizza una leadership amministrativa fondata su competenza, responsabilità e profonda conoscenza della macchina amministrativa, premiando un impegno costante orientato allo sviluppo, alla legalità e alla coesione sociale.